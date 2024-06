Férrea defensa de Gaspart a Laporta

Este martes, en el Gran Salón del Hotel Avenida Palace, se ha debatido sobre la situación económica e institucional del FC Barcelona. Han intervenido en el acto, organizado por Culemanía y presentado como "El futur del Barça, en joc", cuatro personas muy conocidas en el entorno azulgrana: Joan Gaspart, Eduard Romeu, Emili Rousaud y Xavier Vilajoana. El expresidente, Joan Gaspart, ha defendido la gestión realizada por el actual mandatario barcelonista, Joan Laporta.

“El Barça está mucho mejor que hace tres años. Tengo la información que nos trasladó el presidente Laporta a los senadores. El club estaba perdiendo 200 millones de euros cada año. Pero este año se ganará dinero, por lo tanto, está bien. Montjuïc nos ha penalizado con 100 millones de euros, se deberían haber perdido 300, pero se ganarán", ha dicho Gaspart.

El presidente del Barça entre 2000 y 2003, valorando la situación económica del club, ha agregado que "es el trabajo que se ha hecho con la reducción de la masa salarial y con más ingresos. Vendimos a Maradona porque aquella situación económica era inaguantable. Ha pasado lo mismo con Messi. Messi era un ‘10’, pero provocó un aumento de la masa salarial. Estamos mejor”.

Gaspart siguió defendiendo la gestión de Laporta: “Y quiero aclarar que no soy laportista. No voté a Laporta”, siguió el expresidente en el debate organizado por ‘Culemanía’ sobre el momento económico e institucional del FC Barcelona.

También defendió la gestión de la actual junta directiva Eduard Romeu, hasta hace unos meses exvicepresidente económico de la entidad: “Nos encontramos una situación más compleja que la que esperábamos. Nos costó saber la situación real del club. Lo que me preocupa hoy es un exceso de deuda. Si nos situamos en una velocidad de crucero que llegará cuando esté en funcionamiento el Espai Barça, podrá eliminarse. Actualmente, está en unos 1.000 millones de euros. Mi obsesión era atacarla, pero somos un club deportivo y hay que potenciar los equipos”, explicó.

Emili Rousaud y Xavi Vilajoana

Participaron del debate también Emili Rousaud y Xavi Vilajoana, ambos exdirectivos con Josep Maria Bartomeu y ambos precandidatos en las últimas elecciones. “Teníamos un modelo en el que todos los ingresos iban a gastos. Efectivamente, la masa salarial era muy importante, teníamos al mejor jugador del mundo que se autofinanciaba pero teníamos a otros como Piqué, Sergio, Alba... El punto en el que se rompe es la pandemia porque los ingresos caen y los gastos aumentan y se genera un agujero de 500 millones de euros”, reconoció Rousaud.

Más crítico con la actual junta directiva se mostró Vilajoana: “No creo que la situación actual sea mejor. Lo que no vale es hablar de una herencia y hablar solo de los pasivos. En un club de fútbol son vasos comunicantes la parte deportiva y la económica. El Girona con el presupuesto que tiene, con un plan, ha estado a punto de quedar por encima del Barça. El error es creer que las dos partes son diferentes. El problema es que se va a salto de mata”. Vilajoana negó que el Barça perdiese 200 millones antes de la pandemia, mientras Romeu aseguró que se perdían desde el 2018, “pero se hacían cosas extrañas en compra venta de jugadores con otros jugadores”.

Espai Barça

Una segunda parte, el debate giró alrededor del Espai Barça y si ha sido conveniente iniciar las obras con tanta deuda. “Se pensó qué hacer, como junta era mejor pararlo, pero como club no. Minimizamos el riesgo. Los acreedores no pueden ir contra el club, solo contra la explotación del estadio. Hay una franquicia que dice que los primeros 100 millones van al club. Es cierto que no era el mejor momento y por eso hay diferentes tramos de financiación”, explicó el exvicepresidente económico, mientras tanto Rousaud como Vilajoana se mostraron de acuerdo con el inicio de las obras, pero contrarios a que Limak las esté realizando. “Nadie sabe quien es el arquitecto, esto no es normal. A mí, el Espai Barça me acojona”, dijo Vilajoana. Gaspart volvió a defender a Laporta. “¿Quién ha sido el valiente de tirar esto hacia adelante? Laporta. ¿Alguien sabe el nombre de la empresa que construyó el Camp Nou?”, preguntó.

SAD

Y en una tercera parte se habló del modelo de club y la posibilidad de que el Barça se convierta en SAD. “Hay dos escenarios de futuro, el que piensa el presidente Laporta con el nuevo Espai Barça que llevaría a hacer rodar de nuevo el Círculo Virtuoso. Si esto no pasa por lo que sea, tendremos un problema grave con la deuda. Esto llevaría al club a un cambio de modelo”, aseguró un Rousaud contrario a la conversión, pero que explicó que en el club falta la transparencia que se lograría siendo SAD.

“El Barça nunca será SAD porque ningún presidente puede convertirlo, pues eso depende del socio. Mientras esté vivo, no lo será”, sentenció Gaspart.