Ferran va a por el Zarra y a por Lamine

Ferran Torres ha entrado en el tramo decisivo de la temporada con números de candidato al Trofeo Zarra. El delantero del Barça suma 15 goles en LaLiga 25/26, una cifra que le sitúa como 5º máximo goleador del campeonato y que le mantiene en la pelea por acabar como máximo goleador español de la competición.

El dato cobra más peso por la evolución reciente de su producción. Ferran llegó a encadenar 15 partidos consecutivos sin marcar, una racha que frenó su crecimiento estadístico durante varias semanas. Sin embargo, en sus últimos cuatro encuentros ha firmado 4 goles, lo que le ha permitido reengancharse a la zona alta de la tabla de goleadores nacionales.

En el balance global de la temporada, Ferran presenta 52 partidos disputados, con 21 goles y 4 asistencias entre todas las competiciones. En total, son 25 participaciones directas de gol. Su media global queda en una participación de gol cada 2,08 partidos, tomando como referencia el total de encuentros jugados.

En LaLiga, sus 15 tantos le colocan en el grupo inmediatamente posterior a los principales goleadores del campeonato. La referencia para el Zarra está ahora en Lamine Yamal, que mantiene una ventaja mínima: un gol más que Ferran. Esa distancia convierte las últimas jornadas en una carrera directa entre ambos futbolistas del Barça por ser el máximo goleador nacional del torneo.

PAMPLONA, 02/05/2026.- El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra tras marcar el 0-1, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Iñaki Porto / Iñaki Porto / EFE

La mejora reciente

La mejora reciente también cambia la lectura de su temporada en clave estadística. Antes de esta secuencia de cuatro goles en cuatro partidos, Ferran acumulaba una sequía larga para un atacante. Después de esa reacción, vuelve a situarse en registros competitivos dentro de LaLiga y en cifras relevantes dentro de la plantilla azulgrana.

El Trofeo Zarra, que premia al máximo goleador español de Primera División, se decidirá por detalles si la diferencia se mantiene en estos márgenes. Ferran llega al cierre del curso con 15 goles ligueros, a uno de Lamine, y con una dinámica reciente que ha elevado su promedio anotador.

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La pelea queda abierta. Ferran no depende solo de su volumen total de partidos, sino de sostener la eficacia de las últimas jornadas. Sus números actuales resumen el escenario: 5º máximo goleador de LaLiga, 15 goles en el campeonato, 21 tantos en la temporada, 25 G/A en 52 partidos y a un gol del Zarra.