¡Ferran Torres vuelve a Barcelona lesionado!

Las malas noticias en clave Barça con la selección española no paran de sucederse. Si hace unos días conocíamos que Dani Olmo abandonaba la concentración por unas molestias musculares, ahora es Ferran Torres quien regresará prematuramente a la capital catalana por el mismo motivo. Así lo ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), informando que el delantero ha ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid.

"El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anotómica asociada", explica el comunicado médico.

También añade que "ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria". Después de los episodios de los lesionados del FC Barcelona con la selección española, que inició con el 'caso Lamine Yamal' y precedido por Dani Olmo, la RFEF matizó en su comunicado que "los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles".

Sin embargo, a pesar de estas molestias a las cuales se refiere la RFEF, Luis de la Fuente mantuvo a Ferran Torres durante los 90 minutos del encuentro ante Georgia del pasado sábado. Los otros dos delanteros titulares (Oyarzabal y Yéremy Pino) fueron sustituidos a la hora del partido, dejando su puesto a Borja Iglesias y Alejandro Baena.

Se espera que el de Foios se someta a las pruebas médicas con el FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para saber el alcance de la baja. Veremos si la evolución de esta sobrecarga le permite estar disponible para el siguiente partido que tienen agendado los blaugranas: este sábado 18 de octubre contra el Girona (16:15 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Sin tregua, los culers también recibirá en la 'montaña mágica' al Olympiakos el martes (18:45 horas) en la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League.

El maldito parón

Esta segunda ventana de partidos internacionales de la temporada, la del mes de octubre, comenzó con un nuevo capítulo del 'caso Lamine Yamal'. En el primer parón fue a la concentración de la selección española con molestias en el pubis y, en una negligencia de la RFEF, estas no remitieron y de, hecho, fueron en aumento. Un mes después, volvió a ser convocado, pero el Barça alegó que estas habían reaparecido, motivo por el cual tuvo que ser desconvocado por Luis de la Fuente.

Como decíamos, Dani Olmo regresó el sábado de la concentración de la selección española. El jugador llegó a la concentración "con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona", según expresó la Federación. Desde los servicios médicos de la 'roja' se le realizaron "unas pruebas complementarias" y se le diagnosticó "una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona", añadía el comunicado.

A la espera de que los futbolistas del Barça convocados con sus selecciones disputen el segundo encuentro programado para este parón, el parte de guerra del 'virus FIFA' deja muy tocada la enfermería del FC Barcelona. Faltan por regresar a la capital catalana, por lo tanto, Rashford, Kounde, De Jong, Bardghji, Cubarsí, Pedri, Christensen y Lewandowski.