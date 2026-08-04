¡Ferran Torres vuelve a apretar al Barça!: "Solo sé que el día 12 tengo que volver. Veremos que pasa"

Más madera. Ferran Torres volvió a hablar en su gira por Estados Unidos y esta vez tocó el turno de la CNN en la que, evidentemente, le volvieron a preguntar por su futuro. El delantero blaugrana reiteró que todo está en el aire y evitó mojarse por su continuidad en el Barça, algo que está molestando mucho en el club: "Lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar ahí y volver a entrenar. Veremos qué pasa”

La periodista de la CNN le cuestionó directamente sobre la posibilidad de cambiar de aires y fichar este mismo verano por el PSG, club del que se asegura que está negociando su fichaje. Y Ferran volvió a dejar su futuro abierto: “Nunca se sabe. En el fútbol todo puede cambiar en un minuto.Tengo que estar listo para todo. Intento pensar en qué es lo que me hará más feliz a mí, sólo esto, y a mí familia", aseguró el aún delantero blaugrana.

Ferran Torres también habló de la polémica gorra que lució en las celebraciones por haber ganado la Copa del Mundo, una gorra al estilo Trump con el lema 'Make Spain Great again': "Sí, fue divertido porque no se trataba de política. Yo no sé nada de política. Solo era por ver a España de nuevo en la cima", comentó. La gorra sí que trajo muchísima polémica y no gustó a buena parte del entorno barcelonista.

De hecho, el mismo Donald Trump habló de este detalle de Ferran Torres: "Él es un un gran jugador y estaba usando esencialmente una gorra de Make America Great Again. Fue un bonito tributo y creo que lo hizo de muy buena manera, lo apreciamos".