Ferran Torres vuela con su futuro sin resolver

Ferran Torres llega como un avión al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El de Foios vuela con el resto de la expedición este viernes hacia Chattanooga (Tennessee) con mucha "confianza", como él mismo reconoció después del amistoso ante Irak, aunque con la incertidumbre de su renovación por el FC Barcelona.

Ferran Torres ha llegado a esta concentración para jugar a priori de delantero centro, tal y como explicó a SPORT Luis de la Fuente, pero en el amistoso jugó en la banda derecha, donde De la Fuente lo colocaba en las categorías inferiores de la Roja y despuntó para el fútbol de élite.

Ferran Torres marcó un gran en el amistoso de La Coruña / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su gol fue una demostración de poderío físico y calidad en la definición después de recorrerse medio campo sin que ningún defensa rival pudiera pararlo. Ferran Torres ha llegado a esta concentración con la idea de pelear por un sitio en el equipo titular y puede conseguirlo con las sensaciones que está dejando en entrenamientos y partidos.

Titular en el debut

A la espera del estado físico de Lamine, Ferran puede debutar perfectamente frente a Cabo Verde el 15 de junio en la banda derecha, con Oyarzabal en la punta de ataque, mientras que Baena es el favorito para jugar por la banda izquierda en el 4-3-3 que plantea el técnico riojano. Todo ello con Lamine y Nico en el banquillo preparado para debutar.

El futbolista, de 26 años, igualó los 24 goles de Mikel Oyarzabal y se encuentra a solo dos de igualar los 26 de Emilio Butragueño. Ferran Torres va subiendo escalones en la selección, algo que le llena por completo: “Es un orgullo representar a mi país, ponerme esta camiseta, poder marcar, poder haciendo historia, superando leyendas es un orgullo para mí”, afirmó a RTVE.

Ferran Torres es un peso pesado en el vestuario de la Roja / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su mentalidad de 'Tiburón' le da más fuerza para no rendirse ante las situaciones más adversas. En el inicio de la era De la Fuente no entraba en sus planes, pero a base de trabajo y tesón se ganó un sitio en las convocatorias. El riojano está encantado con el valenciano por su versatilidad, puede jugar en cualquiera de los flancos del ataque, y sobre con su actitud. Se emplea a fondo ya sea disputando los 90 minutos o los que le correspondan en la segunda mitad.

Segunda Copa del Mundo

Será el segundo Mundial para Ferran Torres después de participar en Qatar 2022 con Luis Enrique. Marcó dos goles ante Costa Rica en el esperanzador debut, pero vio con frustración como el equipo caía en los octavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis. Ferran ha disputado también dos Eurocopas más, la del 2021 y la del 2024, por lo que su bagaje a nivel internacional ya es muy destacable, pese a no ser ni mucho menos un veterano.

Ferran Torres marcando un gol a Costa Rica en el Mundial del 2022 / Abir Sultan / EFE

En esta ocasión, además, le ha tocado la responsabilidad de ser uno de los cuatro capitanes del equipo. Rodri es el dueño del brazalete, seguido por Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. Un cuarteto que funciona a la perfección y que tiene muy buena sintonía tanto con el seleccionador como con el director deportivo, Aitor Karanka, con el que no han tenido problemas para solucionar asuntos como el de las primas o logísticos respecto al viaje de los familiares a Estados Unidos.

El Zarra

El buen momento de Ferran Torres en la selección prolonga el que ha tenido en el Barça en la presente temporada. Ha marcado 21 goles y se ha repartido con Lamine Yamal el premio Zarra al máximo goleador nacional con 16 goles.

Ferran Torres acaba contrato en 2027, por lo que el Barça debería renovarle este verano para impedir que el próximo se pueda marchar con la carta de libertad. Además, Hansi Flick cuenta con él, como se ha visto en la presente temporada, y por ahora es el 9 más puro de la plantilla una vez confirmada la marcha de Robert Lewandowski.

Anthony Gordon pueden actuar en esta demarcación, aunque es un jugador más de banda. En cambio, el 'Tiburón' se ha sabido reciclar a la posición de delantero centro, donde está rindiendo a la perfección y ello le ha dado un último impulso para estar con la selección.

El FC Barcelona tiene previsto renovarle, pero de momento viajará al Mundial sin haber cerrado su continuidad. El de Foios está centrado con la Roja, aunque siempre ha manifestado su ilusión de vestir de azulgrana y conquistar algún día esta Champions tan ansiada.