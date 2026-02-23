Así es Ferran Torres: vida privada, aficiones y negocios del atacante del FC Barcelona

Ferran Torres se ha consolidado en el FC Barcelona. El valenciano, a sus 25 años, afronta su quinta temporada en el FC Barcelona tras su llegada en diciembre de 2021, procedente del Manchester City.

El de Foios está en el momento más dulce de su carrera. La temporada pasada fue determinante en muchos encuentros, sobre todo, en el partido ante el Borussia Dortmund en la Fase de Liga, tras firmar un doblete, en el 75' y en el 85', para remontar el partido. En su cuarto año en Can Barça, el primero de Flick en el banquillo culer, firmó una temporada sensacional.

En total, diez goles y seis asistencias, mientras que, en esta temporada, ya lleva doce goles y una asistencia, a mes de febrero. Es, de hecho, el máximo goleador del Barça. Cifras sobresalientes para ser un futbolista que en la mayoría de partidos no parte como titular, aunque en esta temporada, está jugando un poco más que el delantero polaco.

Ferran Torres, más allá de los terrenos de juego

El atacante azulgrana es un futbolista muy profesional. Invierte la mayor parte de su tiempo libre en tonificar su físico y en mejorar el rendimiento físico. Trabaja con un preparador físico y psicólogo personal para ganar confianza y mejorar su estado de forma, sacrificando gran parte de su vida social. Además, ha cambiado su alimentación, abandonando la comida 'rápida' y dulces por una dieta enfocada en la recuperación muscular y reducción de inflamaciones.

"Es la mentalidad que siempre he tenido y que ahora ha dado sus frutos porque dentro del campo se refleja", contó en una entrevista en 'El Periódico'.

Pedri y Ferran Torres, juntos por Barcelona / SPORT.es

Por lo que hace a sus aficiones, se considera un fanático de los videojuegos, concretamente, del Fortnite. "Se me fue la cabeza. Un día estuve 17 horas seguidas jugando. Cenaba y comía mientras jugaba. Fortnite me pegó muy fuerte", explicó en su día. Además, era bastante bueno al Call of Duty. También consume bastante NBA, es un gran seguidor del baloncesto y tiene a Steph Curry como su gran referente.

Pasa la mayor parte de su tiempo libre con su grupo de amigos de toda su vida y con los dos amigos más fieles a Ferran del vestuario, Eric García y Pedri. También tiene una gran relación con Leo. Este mismo verano, Ferran y el jugador del Inter de Miami pasaron tiempo juntos en Ibiza. Su apoyo fundamental, es su hermana Arantxa.

“Tenemos un tatuaje común. Un ancla. Fue un recordatorio para que no nos dejásemos hundir por nada ni por nadie. A nuestros padres les costó asimilarlo, y a nuestros abuelos les encanta”, comentó ella en El Desmarque.

Por lo que hace a su implicación en diferentes estudios, ayudó al Laboratorio de Análisis del Movimiento de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) para prevenir lesiones deportivas. Estas evaluaciones, dirigidas por expertos en fisioterapia deportiva, buscan optimizar su rendimiento y evitar recaídas en dolencias musculares, como las sufridas en los isquiotibiales.

Los negocios de Ferran

Pese a que estamos acostumbrados a ver a los futbolistas invertir en inmuebles o moda, el 'Tiburón' (su apodo) decidió tomar un camino distinto e invertir en causas sociales.

El valenciano es un aficionado de los perros, tiene dos adoptados, y colabora con la ONG 'Wild at Heart Foundation', que busca el bienestar de estos animales y le da protección a los perros callejeros.

También colaboró con 'Kick Out Plastic (KOP)', una fundación que tiene el objetivo de trabajar por un futuro más sostenible, para combatir la contaminación por plásticos.

Por último, junto a la marca Homme, impulsó el lanzamiento de un desodorante vegano diseñado para soportar condiciones exigentes, enfocado tanto en deportistas como en personas que priorizan el cuidado personal y la salud en su día a día. El delantero se involucró directamente en la creación del producto. La fórmula fue desarrollada con ingredientes seleccionados y testados, sin presencia de tóxicos, parabenos ni aluminio, ecológicos. La propuesta buscaba ofrecer protección eficaz sin comprometer el bienestar del organismo.

"Estoy muy emocionado de trabajar con HOMME y de desarrollar un producto junto con ellos que realmente necesito y me uso a mí mismo. Hago ejercicio 5 horas todos los días. Durante un partido, un jugador normalmente pierde unos 3-5 litros de agua así que solo os podéis imaginar la presión que ejerce sobre un desodorante. Crear un desodorante que pudiese soportar este tipo de uso extremo sin el uso de productos químicos nocivos era un desafío demasiado bueno para dejarlo pasar", dijo en su Instagram.

Noticias relacionadas

El compromiso iba más allá del contenido. El envase se fabricó con plástico reciclado, reflejando una línea coherente con la sensibilidad medioambiental del jugador. Esta decisión se enmarca en su participación habitual en iniciativas destinadas a reducir el uso de plásticos y fomentar hábitos más sostenibles.