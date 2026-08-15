Ferran Torres, la venta más cara del Barça desde Dembélé con el PSG como mayor 'cliente'

Este sábado se ha confirmado por fin el traspaso de Ferran Torres. El valenciano ha sido presentado con el París Saint-Germain después de haberse cerrado el acuerdo por un montante de 48,5 millones de euros fijos, según ha podido saber SPORT. Una vez oficializada su venta, Ferran se ha convertido en la cuarta más cara de toda la historia del FC Barcelona. Y llama poderosamente la atención que en el top de los traspasos más elevados a nivel económico se repita hasta en tres ocasiones un mismo 'cliente': el París Saint-Germain.

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Neymar, récord todavía no batido

Un ranking que encabezan los 222 millones de euros que abonó el cuadro parisino por Neymar Junior en 2017, una cifra que, pasada casi una década, se mantiene como el mayor traspaso de la historia del fútbol. Y aquí empiezan las matizaciones. Porque así como la de Ferran es una venta propiamente dicha, es decir, una transacción de club a club, la fórmula por la que el club francés se llevó al brasileño fue mediante el depósito de la cláusula de rescisión. Es decir, no fue una salida deseada por parte del Barça.

Los ventas más caras de la historia del FC Barcelona NEYMAR JUNIOR por 222 millones de euros al PSG (2017) ARTHUR MELO por 72+10 millones de euros a la JUVENTUS (2020)* LUIS FIGO por 60 millones de euros al Real Madrid (2000) FERRAN TORRES por 48,5 millones de euros al PSG (2026) ALEXIS SÁNCHEZ por 42,5 millones de euros al Arsenal (2024) PAULINHO por 42 millones de euros al Guangzhou Evergrande (2014) MALCOM por 40+5 millones de euros al Zenit de San Petersburgo (2019) OUSMANE DEMBÉLÉ por 35,4 millones de euros al PSG (2023) trueque contable con Pjanic (60 millones)

La 'traición' de Figo

Como tampoco la de Luis Figo años atrás, en 2000, al Real Madrid. La 'traición' del portugués se ubica en el segundo lugar de esta lista. Fue por los 10.000 millones de pesetas de la época (unos 60 millones de euros) de su cláusula de rescisión, depositada a nombre del propio futbolista, aunque finalmente, el club blanco acabó depositando el IVA que sí tienen los traspasos. Un embrollo.

Luis Figo, con el Real Madrid / EFE

El trueque Arthur-Pjanic para cuadrar cuentas

Habrá quien piense que por delante de Figo (y solo por detrás de Neymar) debería estar la venta del brasileño Arthur Melo a la Juventus en 2020, pues se cifró oficialmente en 72 millones de euros más 10 en variables de euros. Estrictamente, sí. Pero realmente, fue una estrategia contable, un trueque con la 'vecchia signora' donde, en la misma operación, el Barça compró a Miralem Pjanic por 60+5. Así que en realidad habría encontrar el coste en la diferencia de 12 'kilos'.

Ousmane Dembélé, con el Barça contra el Levante / VALENTI ENRICH

Dembélé, otro caso enrevesado

Así que el de Ferran Torres se situaría, si no incluimos a Arthur, en el tercer lugar del ranking histórico. Y sería la cifra más alta desde la llegada de Ousmane Dembélé al París Saint-Germain en 2023. Si bien la cláusula de rescisión del 'Mosquito' era de 50 millones de euros y el futbolista la abonó para marcharse al PSG, esta operación también tiene miga, pues el 50 por ciento de esta cláusula pertenecía al jugador. Los azulgranas solo iban a ver 25 millones, pero finalmente, hubo negociación con los parisinos y lo que acabó ingresando el club azulgrana fueron 35,4 millones de euros.

Una cifra por debajo de los 42,5 millones de euros que percibió el Barça por Alexis Sánchez del Arsenal en 2014; de los 42 que pagó el Guangzhou Evergrande por el brasileño Paulinho en 2020 (tres años después de pagar 40 'kilos' por el brasileño al mismo club); y los 40 (+5 en variables) por otro brasileño, Malcom, al Zenit de San Petersburgo en 2019.