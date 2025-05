El 'crupier' Ferran Torres ya muerde cada 74 minutos

Se dice con frecuencia de Ferran Torres que gusta a los entrenadores por su versatilidad. Este domingo, el valenciano volvió a exhibirla en el Clásico. En posición de '9', Ferran no marcó esta vez per sí fue clave con tres asistencias en la primera mitad. Sus números no dejan de crecer y su promedio de participación directa en un gol esta temporada ya es de solo cada 74 minutos. Más de uno por partido.

Protagonista como nunca antes en el Barça en esta segunda mitad de curso, el tiburón ha respondido con nota cuando más falta ha hecho. Tanto antes como durante la reciente lesión de Lewandowski. Más allá de los 19 goles y siete asistencias que ya suma, el de Foios ha enamorado futbolísticamente a Flick también gracias a sus movimientos al espacio y su capacidad de trabajo para iniciar la presión.

En el Clásico de este domingo, Ferran peinó en el primer palo un saque de esquina para que Eric iniciara el camino de la remontada. Poco después, el '7' se movió de forma inteligente en el área para recibir entre líneas de Pedri y dejarle un cuero con cariño a Lamine, que igualó la contienda. Y todavía en el primer tiempo Ferran hizo gala de su generosidad al levantar la cabeza y habilitar a Raphinha con un pase de la muerte.

Siempre son los números lo que queda de un partido, pero un desmarque de ruptura de Ferran debió dejar en inferioridad numérica al Real Madrid. Hernández Hernández le perdonó la expulsión a Tchouameni en una acción en la que el azulgrana exhibió su capacidade picar al espacio, al igual que hizo en la final copera.

De revulsivo a alternativa... y subiendo

Tras la reanudación, el '7' todavía tuvo fuerzas para dejar un pase exquisito al espacio a Raphinha. La jugada acabó en gol pero el brasileño estaba en fuera de juego. El cansancio hizo mella y eso le restó algo de precisión a Ferran una acción que le podía haber supuesto un mano a mano con Courtois. Vaciado de energías, Flick le sustituyó en los últimos instantes. Con LaLiga virtualmente ganada es momento de empezar a intensificar la planificación de la próxima temporada y, números en mano, es evidente que Ferran ha hecho méritos para ser algo más que el delantero revulsivo.