Ferran Torres, el siguiente en renovar

Dentro de la línea de trabajo de la secretaría técnica del Barcelona, las conversaciones con Eric García se han intensificado en los últimos tiempos. Tras la renovación de Frenkie de Jong es el turno del central de Martorell.

Es el asunto que más prisa conlleva porque termina contrato a 30 de junio del 2026 y tanto el entrenador como la secretaria técnica consideran muy importante su renovación y continuidad en el conjunto azulgrana. Una vez cerrada, está previsto iniciar las conversaciones para renovar al delantero valenciano Ferran Torres.

El Tiburón termina contrato el 30 de junio del 2027 y por tanto es de los casos más urgentes una vez acaben los de este año. Quedarían Lewandowski y Christensen pero parece que en el club no hay disposición de hacerles una oferta actualmente.

Ambas partes han expresado su deseo de seguir uniendo sus caminos, Ferran Torres quiere seguir en el Barcelona y en el club le ven como un activo estratégico y que ha ido dando un mayor rendimiento en las últimas temporadas. Aporta gol y trabajo en ataque. En el club le ven como una alternativa al puesto de delantero centro.

Competiría con el sustituto de Lewandowski por ser la referencia en ataque. Los nombres de Dusan Vlahovic, Eyong y el albanes Asllani, aunque éste no es tan delantero centro puro, están en las quinielas como alternativas y son los que maneja Deco para este verano.