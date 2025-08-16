FC BARCELONA
Ferran Torres sigue en plan 'killer': lo aprovecha todo
El valenciano marcó un tanto polémico por la caída de Raíllo, pero repleto de técnica y calidad con un balón imposible para Leo Román
La temporada pasada, el ‘Tiburón’ Ferran Torres marcó un gol cada 101 minutos, o lo que es lo mismo, celebró 19 dianas en 1.921’ repartidos a lo largo de los 45 encuentros disputados. Después de firmarle un doblete al FC Seoul en pretemporada, el de Foios sigue por sus fueros y aprovecha todas las oportunidades que se le pongan por delante.
La lesión muscular de Robert Lewandowski le dio la titularidad a Ferran en la punta de ataque, donde se siente comodísimo. Para Hansi Flick, su posición es de ‘9’ y el valenciano le volvió a dar la razón a su entrenador.
No pudo faltar su gol en Mallorca, aunque no estuvo exento de polémica. Si el colegiado no pitó la caída de Antonio Raíllo tras impactarle al capitán del Mallorca el balón en un disparo de Lamine Yamal, al ‘Tiburón’ poco se le puede recriminar al seguir el juego. Hizo su trabajo, que fue colocarla con exquisita calidad y precisión donde no pudo llegar Leo Román. Un disparo seco, de aquellos que el balón parece no girar de tan dirigidos que van, para sumar su primer gol de la temporada y confirmar que está de dulce. A buen seguro que llegarán más.
La explicación de Raíllo al gol de Ferran
Por su parte, el central del Real Mallorca Antonio Raíllo desveló la conversación con Ferran Torres en la polémica acción, y según sus palabras, Ferran le dijo que disparó el balón pensando que no valía... y le salió un golazo.
"Hasta los propios jugadores del Barça nos lo decían, ellos no tienen culpa de nada. El árbitro me pregunta si estoy bien. Ferran me dice que creía que habían pitado y que por eso chutaba. La expulsión de 'Morlanes', muchas acciones que nos salen en contra. Luego la entrada de Raphinha simple amarilla. El criterio está para cumplirlo", explicó Raíllo.
