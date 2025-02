Ferran Torres: "No me siento suplente, estoy preparado para cualquier situación"

Ferran Torres se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que llegó ahora hace tres años a la disciplina azulgrana procedente del Manchester City. El de Foios, demostrando su actitud de jugador de equipo, concedió una entrevista a 'Barça One' donde repasó su momento actual en el FC Barcelona, su mentalidad competitiva y su relación con sus compañeros de equipo.

"Yo no me siento suplente. Me siento preparado para cualquier tipo de situación, venga lo que venga, y a partir de ahí afrontarla con la máxima ilusión y las máximas ganas", afirmó a pesar de las dificultades para disfrutar de más minutos en algunos tramos de la temporada. Y es que, más allá de las titularidades o suplencias, el 'Tiburón' se ha convertido en un experto en morder desde el banquillo y esta temporada, con 11 goles, es el cuarto máximo goleador del equipo solo por detrás del tridente titular (Lewandowski, Raphinha y empatado con Lamine).

El jugador blaugrana también destacó la importancia de la unidad dentro del vestuario: "Somos todos una piña, vamos en la misma dirección, y eso se refleja en el campo". Una cohesión que está siendo clave para mantener la intensidad en partidos determinantes, como se vio esta semana, en el que el equipo supo cambiar la dinámica y conectar con la afición para remontar el marcador adverso en los primeros minutos de la ida de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid.

Ferran Torres incidió en el cambio de energía en el conjunto blaugrana esta temporada como una de las grandes diferencias respecto a temporadas anteriores: "Lo que hemos conseguido este año es volver a enganchar a la gente, que la afición vuelva a tener ilusión por venir a Montjuïc y, en un futuro, al nuevo Camp Nou". Para el delantero, la conexión con la gente culé es un factor esencial para alcanzar objetivos más ambiciosos: "Nos da fuerza y energía para conseguir títulos y victorias. Es un paso adelante muy grande".

El apoyo de figuras importantes

Ferran Torres aprovechó para reconocer la influencia de Robert Lewandowski en su crecimiento como delantero: "Es uno de los mejores delanteros de los últimos 15 años. Siempre lo digo, intento ser una esponja, aprender lo máximo que pueda de él", una actitud que demuestra su voluntad de mejorar y continuar evolucionando en su rol dentro del equipo.

Sobre su relación con sus entrenadores, el valenciano hizo un recordatorio de los grandes técnicos con los que ha trabajado, como Guardiola, Xavi y Luis Enrique, del mismo modo que dedicó buenas palabras para Hansi Flick: "Desde el primer día, Hansi se ha involucrado mucho, sobre todo con jugadores como yo, que no hemos disfrutado de los minutos que quisiéramos. Es una persona muy cercana, que se preocupa por saber cómo estás."

Durante la charla, Torres también recibió un mensaje especial de David Villa, quien destacó su trayectoria desde sus inicios en el Valencia hasta su consolidación en el Barça. El jugador no ocultó su ilusión por estas palabras de apoyo y reafirmó su voluntad de seguir trabajando al máximo nivel.

Marcado por la DANA

Ferran no quiso acabar la entrevista sin tener una palabras sobre lo que supuso la DANA en su tierra, Valencia, un episodio que le marcó profundamente. A pesar de estar lesionado en ese momento, sintió la necesidad de acudir a la zona afectada para ver la magnitud de los daños. "Fue un golpe de realidad muy duro, pero también me sirvió a nivel personal para no dramatizar tanto las cosas cuando te suceden, porque realmente hay personas viviendo situaciones mucho más complicadas y difíciles". A raíz de esta experiencia, el jugador decidió involucrarse activamente en labores de ayuda, dejando claro su compromiso con causas que van más allá del deporte.