Ferran Torres también será el 9 de España

Ferran Torres es un futbolista que destaca por su calidad, pero muy especialmente por su mentalidad. En el FC Barcelona de Flick vio que su sitio podía ser de delantero centro como alternativa a Robert Lewandowski y se ha aferrado al puesto hasta el punto de ser actualmente el ariete titular.

Lewandowski ya disponía del alta médica frente al Levante, pero se quedó en el banquillo. Hansi Flick está encantado con el rendimiento de Ferran Torres de 9 por su buena lectura táctica y presión sobre los rivales, añadiendo una finura con el gol que ha perfeccionado en los últimos tiempos.

Ferran Torres marcó un golazo desde fuera del área en Mallorca, mientras que en el Ciutat de València mostró la versión oportunista a la salida de un córner, mostrando un instinto que solo tienen los grandes goleadores.

Ferran Torres celebra su gol contra el Levante UD / Dani Barbeito

Luis de la Fuente, el seleccionador español, lo convocará el viernes para los partidos frente a Bulgaria y Turquía clasificatorios para el Mundial del 2026. En esta ocasión tendrá el papel de 9 del equipo para aprovechar su excelente momento de forma y adaptación al puesto.

Álvaro Morata, el teórico ariete titular con España, solo ha jugado 44 minutos en dos partidos con su nuevo equipo, el Como de Cesc Fàbregas, por lo que no cuenta con el ritmo para afrontar de titular dos encuentros de enorme exigencia como son los clasificatorios para el Mundial del 2026. Todo lo contrario que ocurre con un Ferran Torres pletórico.

La mejor opción

Ferran deberá asumir mucha responsabilidad ya que el equipo tiene muchas carencias en el puesto de 9. Además de la falta de ritmo de Morata, Samu Omorodion se encuentra lesionado, mientras que Ayoze Pérez puede reaparecer este fin de semana con el Villarreal.

La siguiente alternativa es Mikel Oyarzabal, quien jugó en esta posición en la Final Four de la Nations League, y estará también en la lista. De todos modos, Oyarzabal es un futbolista que puede caer más en la media punta o a una de las bandas, mientras que Ferran Torres ahora es un delantero centro con todas las de la ley.

Cifras de 'killer'

Ferran también cumplirá una efeméride con España ya que jugará su partido 50 con solo 25 años. Sus registros goleadores con la selección son espectaculares. Ya ha marcado 21 goles y está a solo dos tantos de situarse en el Top 10 de futbolistas con más goles con la Roja igualando a Sergio Ramos y Alfredo di Stéfano.

Luis de la Fuente siempre ha elogiado el compromiso de Ferran Torres ya sea jugando de titular o entrando en los segundos tiempos. Su intensidad y movilidad constante son del gusto de un técnico que lo tiene en su agenda desde las categorías inferiores de España.

La selección se juega acudir al Mundial de Estados Unidos y no puede fallar ya que solo el primero de cada grupo va a la fase final. De lo contrario, España debería jugar una repesca siempre muy peligrosa que ya tiene en el bolsillo gracias a ser finalista de la última UEFA Nations League.

Una final ante Portugal que Ferran Torres se perdió por una operación de apendicitis que le impidió viajar a Alemania. Para entonces, De la Fuente ya tenía previsto que fuera el '9' y finalmente tuvo que decantarse por Oyarzabal.