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Ferran Torres (26 años): "No quería admitir ni creerme que estaba mal: Me iba a casa que quería matar a alguien, era un pozo sin fondo"
De una infancia marcada por la ruptura familiar a una crisis emocional que casi frena su carrera, el recorrido de Ferran Torres revela cómo la vulnerabilidad, la terapia y la reconstrucción de la confianza pueden transformar a un futbolista en un referente mundial tanto dentro como fuera del campo
Nacido en Foios, Ferran Torres creció rodeado de fútbol desde muy pequeño. Él mismo recordaba en una entrevista que "le pegaba patadas a todo, se veía desde pequeño que iba a jugar al fútbol".
Su trayectoria se vio marcada por un episodio que lo obligó a madurar antes de tiempo: el divorcio de sus padres cuando tenía 12 o 13 años. "Fue un shock para mí porque era bastante pequeño y no supe cómo afrontarlo", confesó. Su entorno decidió que lo mejor era que viviera en la residencia del Valencia CF, donde convivió con jugadores de fuera de la ciudad. "Allí vivía con la gente que era de fuera, era un caso raro, me daba vergüenza decir por qué estaba allí. No lo contaba, intentaba inventarme de dónde era", recordaba. Cada domingo, al despedirse de sus padres, la distancia emocional se hacía insoportable: "Llorar y llorar". Años después, el delantero lo resume con una frase que explica su carácter: "Fue duro, pero me hizo madurar antes de hora. Por eso a día de hoy soy la persona que soy".
El pozo sin fondo: cuando la salud mental se resquebraja
Aunque nunca habló de depresión, Ferran atravesó una de las etapas más oscuras de su carrera tras el Mundial de Qatar 2022.
Él mismo reconoció que "no quería admitir ni creerme que estaba mal". La falta de continuidad en el FC Barcelona y la autocrítica desmesurada lo llevaron a una espiral de frustración: "Sabía que me había descentrado, que no entrenaba tanto, que no echaba las horas, que no me preparaba fuera del fútbol, pero no quería afrontarlo. Pensaba que estaba bien, pero todo el mundo sabía que yo no estaba bien". La eliminación ante Marruecos fue un golpe que él mismo se atribuyó. "No tenía el nivel de autoconfianza que tengo ahora porque no jugaba, me iba a casa que quería matar a alguien y se me iba todo lo que había trabajado. Era un pozo sin fondo, fue un año muy duro", relató en The Wild Project.
La terapia como punto de inflexión
Temiendo que la situación afectara a su carrera, decidió acudir a un psicólogo. "Descubrimos que había perdido la confianza en mí mismo, en mi forma de jugar", explicó. En aquel momento, ni siquiera aceptaba las críticas constructivas de su entorno: "Que estaba mal o que había hecho una mierda de partido".
El trabajo profesional le permitió reconstruir rutinas, recuperar disciplina y aprender a gestionar la presión mediática. Hoy, su relación con las críticas es completamente distinta: "Ahora mismo no me afectan. Todo lo que expresa o puede contaminar no lo leo, ni le doy importancia porque no me va a provocar nada en mi vida".
Renacer deportivo y consagración mundial
La transformación emocional tuvo un reflejo inmediato en el campo. Ferran se convirtió en un revulsivo del FC Barcelona, levantó tres Ligas, tres copas del Rey y tres Supercopas y este 2026 recibió el Trofeo Zarra con 16 goles, empatado con Lamine Yamal.
Con la selección española, su impacto fue decisivo: anotó el gol que dio a España la victoria en la final del Mundial ante Argentina, convirtiéndose en el protagonista de la segunda estrella. Su evolución demuestra que el rendimiento deportivo no puede separarse del bienestar psicológico.
Vida personal y gestión emocional
En el ámbito sentimental, Ferran ha mantenido una vida discreta. Su relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique, se hizo pública en 2022, pero terminó meses después. Posteriormente, se le relacionó con Lucía Domenech y con la influencer Martina Hunter, con quien fue visto en Ibiza antes del Mundial. La última información apunta a que el delantero vuelve a estar soltero tras dejar de seguirse mutuamente con Hunter en redes sociales el pasado 9 de julio. La discreción forma parte de su nueva filosofía: proteger su entorno para proteger su estabilidad emocional.
La historia de Ferran Torres es la de un futbolista que entendió que la fortaleza mental es tan determinante como la técnica o la preparación física. Su renacer nace de la valentía de reconocer la vulnerabilidad y pedir ayuda. Hoy, el héroe del Mundial 2026 es también un referente en la conversación sobre salud mental en el deporte de élite.
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