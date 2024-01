Ferran Torres, el 'sacapuntos' del Barça

Aunque más allá del resultado del Barça en Las Palmas no son muchas las conclusiones positivas que puede sacar el equipo de Xavi, una de ellas es la nueva aportación goleadores de Ferran Torres, que aprovechó su oportunidad justo el día en que el técnico le otorgaba la titularidad en un partido de máxima urgencia. El ex del Manchester City logró su séptimo gol del curso como azulgrana, aunque lo más positivo para su elenco no es dicho dato, sino la relevancia de su contribución goleadora.

Con el tanto de este jueves ya son cuatro para Ferran, ahora mismo segundo máximo artillero del Barça en el campeonato doméstico. Joao Félix y Raphinha, con tres, comparten la tercera posición del podio. Lewandowski, con ocho, ocupa la primera plaza. Tras un total de 1.135 minutos jugados, el valenciano promedia una participación directa en un gol -gol o asistencia- cada 113 minutos. En términos de goles más asistencias esperados, Ferran está en 0,62 por encuentro.

El tanto frente a la UD Las Palmas sirvió al Barça para inicar el camino de la remontada y al extremo para firmar su mejor primera vuelta desde que es profesional. Además, sus actuales registros ya han alcanzado los que obtuvo el curso pasado, cuando todavía tiene casi seis meses de competiciones por delante.

El 70% de sus goles dieron puntos

Sin embargo, la mayor aportación del jugador azulgrana está siendo el momento de ver portería. El 70% de sus dianas este curso se han producido cuando el equipo empataba o perdía. En total, los goles de Ferran le han dado al Barça siete puntos en el momento de anotar: uno contra el Villarreal, dos ante el Porto, dos frente al Shakhtar, uno en campo del Amberes y uno más este jueves frente al equipo de Garcia Pimienta.

Tras aprovechar su oportunidad, habrá que ver qué papel le otroga Xavi en el duelo copero ante el Barbastro, aunque todo indica que el ex del Manchester City parte muy bien posicionado para ser de la partida en las semifinales de la Supercopa de España contra Osasuna.