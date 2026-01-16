Ferran Torres, mucho más que el Rey de Copas

La Copa del Rey le va como anillo al dedo a Ferran Torres. Frente al Racing de Santander anotó el gol decisivo que abrió el marcador en los octavos de final confirmando la tendencia de sus buenas participaciones en el torneo del KO.

La campaña pasada no se puede entender la conquista de la Copa del Rey sin la presencia del de Foios. Ferran fue el pichichi de la competición con seis goles. Arrancó con un tanto fernte al Betis, firmó un 'hat-trick' en Mestalla contra el Valencia, dio el gol del triunfo en semifinales ante el Atlético de Madrid y el colofón llegó en la final de La Cartuja anotando el tanto que forzaba la prórroga.

Explosión en Valencia

La buena relación de Ferran Torres con la Copa del Rey llega desde que tenía 17 años cuando debutó con el Valencia en el fútbol profesional. Fue en un partido ante el Zaragoza en el que, además, dio una asistencia de gol.

En la temporada siguiente, la 2018-19, anotó su primer gol con el Valencia en un partido copero frente al Sporting de Gijón. Una campaña en la que disputó seis patidos de esta competición y en la que el conjunto che acabó alzando el título en la final disputada ante el FC Barcelona.

Ferran Torres, en su etapa como jugador del Valencia / EFE

Después de su traspaso al Manchester City, en su vuelta al FC Barcelona recuperó su idilio con la Copa del Rey. Levantó su segundo trofeo con el Barça demostrando además algo muy importante. Podía ser una alternativa muy válida a Robert Lewandowski en la posición de delantero centro.

Con las bandas ocupadas por Lamine y Raphinha, su hueco podía estar en el centro con un Lewandowski de 37 años que afronta su última temporada de contrato con el conjunto barcelonista. Hansi Flick lo ha consolidado como '9' y sus números son excelentes.

Máximo goleador del Barça

Ferran Torres es el máximo goleador del Barça esta temporada con 15 goles y ha anotado en todas las competiciones. Lleva 1 gol en la Copa, 1 en la Supercopa de España 11 de Liga y 2 en la Champions League.

Su entrada en la presente temporada ha hecho tambalear el tridente habitual que triunfó la temporada pasada con Lamine, Lewandowski y Raphinha. Hansi Flick va alternando la posición de '9' y el sistema le va funcionando.

El gol, en realidad, está muy reparatido esta temporada. Ferran Torres lildera la clasificación con 15 tantos en todas las competiciones, seguido por Raphinha con 11, mientras que Lewandowski y Lamine Yamal han logrado 10.

Una delantera que a estas alturas de la temporada ha conseguido 46 goles dice mucho y eso sin sumar los 7 goles que ha conseguido Marcus Rashford. Al inglés le está costando más ver portería y, sobre todo, estar fino en la definición. El joven Roony, con dos goles, cierra la tabla de futbolistas de arriba que han marcado en la presente campaña.

La renovación

En cualquier caso, el Barça tiene un filón con Ferran Torres que está con la confianza por las nubes. "Ahora voy a por más", dijo al término del encuentro y ya desde el principio de temporada se marcó el reto públicamente de convertirse en "titular indiscutible".

En el club están muy satisfechos con Ferran y es una de las carpetas que Deco tiene encima de la mesa. El de Foios termina contrato en 2027 y, a sus 25 años, su margen de mejora es amplio. Ya ha demostrado que es un esponja y ha aprendido el oficio del delantero centro cuando ha sido necesario.

El Barça tiene a un '9' joven con una mentalidad y una capacidad de seguir creciendo que no puede desaprovechar. Su renovación se antoja como una obligación para retener a uno de los talentos que más puede dar al Barça en los próximos años.