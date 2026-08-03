Ferran Torres reta al Barça: "Tienen que demostrarme que me quieren"

La cuerda cada vez está más tensada con Ferran Torres y su futuro como azulgrana. El delantero valenciano retó al FC Barcelona en una publicación recogida por el medio Sportico que posteriormente fue eliminada. Ferran había llegado a asegurar, en relación al FC Barcelona y su renovación, que "tienen que demostrarme que me quieren" y sobre el interés del París Saint-Germain, no dejó lugar a dudas: "Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno", fue su polémica respuesta.

Ferran Torres: "Lo bueno es que tengo contrato y puedo esperar y decidir por mi cuenta" / Sportico

"Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta", aseguró Ferran Torres antes de que la publicación fuera eliminada. Pero seguramente la frase que ya está dando más que hablar es la relacionada con el FC Barcelona, que tiene prevista su renovación, pero cuando finalice el mercado de fichajes. "Tienen que mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar", se refirió Ferran al ser preguntado sobre qué tenía que hacer el FC Barcelona para mantenerle en el equipo.

Imagen del tweet publicado por @Sportico antes de que lo eliminarán / 'X'

Ferran Torres ya había realizado una entrevista a NBC en la que había dejado en el aire su futuro en el FC Barcelona. Fue en el programa 'Today'. Preguntado por dónde jugará esta temporada, el de Foios respondió: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé". Unas declaraciones que llegan en pleno mercado de fichajes y que alimentan las especulaciones sobre su futuro. Al ser cuestionado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran evitó señalar a un equipo concreto y respondió con una frase tan breve como significativa: "Mi sueño es ser feliz".

La postura del Barça

El delantero del Barça, que estos días se encuentra en Estados Unidos participando en distintos actos promocionales con Under Armour. En SPORT también hemos informado que el FC Barcelona sigue teniendo la intención de renovar su contrato, aunque las conversaciones no se reactivarán hasta el próximo mes de septiembre, cuando el internacional español regrese de sus vacaciones, se reincorpore a la dinámica del equipo de Hansi Flick y el mercado de fichajes ya haya cerrado. Y que fuentes del club aseguran que no han recibido ninguna comunicación por parte de Ferran Torres.

Habrá que ver si estas 'explosivas' declaraciones cambian la situación del club con el delantero valenciano, pues están corriendo como la pólvora pese a haber sido despublicadas al cabo de unos minutos de su irrupción.