Ferran Torres se reivindica en el momento clave y manda un aviso sobre su futuro

Ferran Torres está completando un tramo final de temporada 2025/26 espectacular. Mientras la rumorología sitúa a incontables delanteros en la órbita del FC Barcelona, desde Julián Álvarez hasta Joao Pedro pasando por Lautaro Martínez o Wesley Fofana, el valenciano sigue a lo suyo. Ha sido fundamental en el 'sprint' final del conjunto blaugrana por la Liga y completó una gran actuación, con gol y asistencia, en la vuelta de los cuartos de la Champions contra el Atlético de Madrid.

Los números de Ferran hablan por sí solos. Es el segundo máximo realizador de la plantilla culé con 21 dianas en 47 apariciones. Solo Lamine Yamal (24) ha marcado más goles que el de Foios. En los últimos cuatro partidos de Liga en los que ha participado ha celebrado cuatro tantos, el último de ellos el que sentenció el clásico del pasado domingo en el Spotify Camp Nou. Aún quedaba más de una hora de juego, pero el Real Madrid claudicó con el mordisco del 'tiburón'.

No tuvo una buena racha goleadora Ferran a principios de año. Encadenó varios partidos sin ver portería y, entre eso y que Robert Lewandowski tampoco estuvo nada afinado, el Barça echó de menos a un '9' voraz. En las últimas semanas, sin embargo, el valenciano ha vuelto a dejar claro, una vez más, que tiene nivel más que suficiente para ser titular en el indiscutible mejor equipo del fútbol español.

Declaración de intenciones

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, esto es, hasta el final de la próxima temporada, la dirección deportiva liderada por Deco debe abordar más pronto que tarde la carpeta del futuro de Ferran Torres. Con la continuidad de 'Lewy' en el aire, el club tiene que ponerse manos a la obra si quiere renovar al 'tiburón' y evitar que dentro de un año se marche con la carta de libertad.

El atacante no podría tener más claro que solo piensa en el Barça. Así lo ha demostrado sobre el terreno de juego y lo ha manifestado cuando ha sido preguntado por ello. Y también lo ha evidenciado en las redes sociales después de la rúa de celebración del título de Liga. "Repetiremos a menudo", ha escrito en su publicación en Instagram con las fotografías del festejo.

El mensaje no da lugar a interpretaciones: es una clara declaración de intenciones. A sus 26 años, se siente una pieza importante del Barça de Flick y quiere seguir escribiendo su historia en el Spotify Camp Nou.

En las últimas tres jornadas de Liga, Ferran tendrá la oportunidad de superar a Lamine Yamal como máximo goleador blaugrana de la temporada. El genio de Rocafonda no podrá jugar por la lesión muscular que sufrió a finales de abril y el de Foios está a únicamente tres dianas del extremo. Si sigue al ritmo de los últimos encuentros, como mínimo lo alcanzará. Un buen último reto para llegar al Mundial a su máximo nivel.