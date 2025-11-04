Ferran, Rashford y Fermín: el gol no tiene dueño en este Barça

El rol secundario de Robert Lewandowski, añadido a una lesión, ha propiciado que el FC Barcelona eche en falta un 'killer' diferencial como sí lo fue el propio delantero polaco en anteriores temporadas como azulgrana. Se están marcando menos goles en el segundo año de Hansi Flick y está mucho más repartido. Tres son los futbolistas que están en el podio de máximos realizadores del equipo y con las mismas dianas: Ferran Torres, Fermín López y Marcus Rashford.

JOAN REPRESA

Los tres mantienen una igualada carrera por el 'pichichi' del conjunto azulgrana, con 6 goles cada uno. Ferran Torres y Marcus Rashford marcaron en el último partido contra el Elche, precisamente tras asistencias de Fermín. El valenciano rompió una sequía en Liga desde el doblete al Getafe a finales de septiembre, mientras que el inglés, ya sea con gol o con asistencia, ha tenido incidencia en siete de los últimos ocho partidos ligueros.

Por detrás de este particular tridente, y con 4 dianas en su haber, están Robert Lewandowski, que ante los ilicitanos regresó tras recuperarse de una rotura de fibras, y Lamine Yamal, que fue precisamente quien abrió la cuenta.

Cincuenta partidos seguidos marcando

El Barça no marca tantos goles como la pasada campaña, pero se mantiene fiel a su cita con el gol y ya son 50 partidos seguidos celebrando al menos una diana. Una cifra redonda que intentará el cuadro de Hansi Flick ampliar este miércoles en Brujas tras batir hace ya semanas, el récord histórico del club. El gran reto es alcanzar la marca vigente, que corresponde al Real Madrid con Zinedine Zidane de entrenador y que se eleva a los 73 encuentros consecutivos.

Once goleadores distintos

A falta de un 'killer', el gol se tiene que repartir de alguna forma. En el FC Barcelona son 11 los realizadores distintos en lo que llevamos de temporada: Ferran, Fermín y Rashford (6), Lewandowski y Lamine (4), Raphinha (3), Araujo y Pedri (2), Koundé, Eric Garcia y Dani Olmo (1). Se han repartido 36 de las 37 dianas que suman los de Hansi Flick esta temporada, pues hay que añadir el gol marcado en propia puerta por Unai Elgezabal, del Levante.

Respecto a la pasada temporada, el Barça sumaba a estas alturas (tras los 14 primeros partidos) 47 goles, diez menos que en la actualidad. Una cifra importante y que no es fruto de la casualidad.