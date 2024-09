Ferran Torres quiere mantener su ambición en el Barça de Flick

Ferran Torres saboreó como pocos el brillante triunfo de España sobre Suiza (1-4) en la UEFA Nations League. El delantero del Barça salió del banquillo para ser decisivo en un momento en el que el equipo más lo necesitaba.

'El Tiburón' respondió a la confianza que siempre le ha mantenido el seleccionador Luis de la Fuente con una asistencia y un gol que sentenciaron el choque y de ahí la satisfacción del jugador azulgrana en la zona mixta. Ferran aseguró que la clave de la vigente campeona de la Eurocopa y de la Nations League es que juegan cada partido "como si fuese una final" y confesó que golear a Suiza en su estadio y en inferioridad numérica hace que "una victoria así sabe por diez".

El espíritu de combate de la Selección

El delantero valenciano resaltó como uno de los aspectos decisivos de la victoria que "hemos sabido sufrir, lo importante ha sido el equipo para sobreponerse a la expulsión (de Robin Le Normand). Es la unión que tenemos y por eso no es casualidad ser campeones de Europa, somos una familia más que un equipo, nos llevamos muy bien y eso en el campo se nota", aseguró Ferran Torres saboreando el éxito de España.

Ferran Torres no tuvo inconveniente en admitir que, debido a las circunstancias y a la necesidad de Suiza de remontar el marcador ante su afición, "se ha visto que prácticamente no hemos tocado la pelota en la segunda parte, pero hemos sabido defender y aprovechar nuestras armas. Una victoria así sabe por diez", remachó.

El delantero del Barça siempre pone por delante al equipo sobre las individualidades, también en la selección, y consideró que esta es la clave del éxito de la Roja en los últimos años y de su buen rendimiento siempre que Luis de la Fuente le hace jugar.

Convencer a Flick

En el caso del partido frente a Suiza, cuando entró en el terreno de juego "sabía que no me iba a poder lucir mucho ofensivamente porque iba a tener que ayudar mucho en defensa, pero confiaba en tener mis ocasiones y las he aprovechado". Y resaltó el espíritu de combate del equipo: "No será una Eurocopa o un Mundial, pero cada partido lo afrontamos como si fuese una final. Se ha notado como lo hemos celebrado en el área pequeña", recordó sobre la piña que formaron todos los jugadores cuando el árbitro señaló el final del encuentro.

Ahora, en su regreso al Barça, espera seguir afianzándose en el equipo de Hansi Flick y ser tan determinante como lo es en la Selección (22 goles en 49 partidos) y lo ha sido en este parón de selecciones para Luis de la Fuente.

El Tiburón ha participado en los cuatro partidos de Liga del Barça siendo titular en los dos primeros frente a Valencia y Athletic Club y saliendo del banquillo ante Rayo y Valladolid, aportando 1 gol y 1 asistencia. Sabe que la competencia es feroz y de calidad, pero su ambición por triunfar es igual de grande