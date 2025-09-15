Ferran Torres quiere más en su estadio talismán

Ferran Torres está de dulce. El valenciano, que ya acabó bien la pasada temporada hasta que una apendicitis provocó que tuviese que parar, perdiéndose los tres últimos partidos de Liga y la final a cuatro de la Nations League, ha aprovechado una lesión de Lewandowski para hacerse con la titularidad. Cuatro partidos de Liga, cuatro titularidades en la posición de delantero centro. Y con buenos números. Marcó en Mallorca el segundo del Barça y ante el Levante también vio portería para igualar el choque.

En la última jornada, contra el Valencia y ya con Lewandowski al cien por cien, mantuvo la confianza de Flick, cuajando otro buen partido. No marcó, pero su toque para habilitar a Fermín en el gol que abrió el marcador fue excelente. Pudo hacer dos goles, pero topó con Julen Agirrezabala. El portero, con la punta de los dedos, evitó un bonito gol de vaselina del ‘Tiburón’. Ya en la segunda parte, fue la madera la que dejó a Ferran sin su tercer tanto del curso.

El valenciano tiene confianza y le están saliendo bien las cosas. Los fantasmas del pasado han quedado atrás y el jugador se siente importante porque así se lo ha transmitido Hansi Flick. Sabe que este curso va a luchar la titularidad con Lewandowski de tú a tú y se ve en condiciones de ser muy importante para el equipo, como ya lo fue el pasado curso, con goles importantes en la recta final y siendo clave en el título de Copa ganado por los azulgranas, siendo el máximo goleador de la competición y el MVP de la final ganada al Real Madrid. Un gol suyo a poco del final envió el partido a la prórroga.

Ferran Torres, que siempre se había sentido más un jugador de banda, ha tenido una enorme evolución como delantero centro. Está haciendo goles y ayudando al equipo en otras facetas, como arrastrando a los centrales, descargando balones como el del gol de Fermín ante el Valencia y picando al espacio, características todas ellas propias de los grandes delanteros centros. Su rendimiento está siendo muy bueno y, tras los dos goles de Lewandowski, Flick tendrá un problema para elegir entre ambos ante el Newcastle. Un dato podría hacer que el alemán se decante por Ferran. Dos partidos con el City ante el Newcastle y cuatro goles. Visitó Saint James’ Park el 14 de mayo de 2021. Ganaron los de Pep Guardiola (3-4) y el ‘Tiburón’ hizo tres goles.

El futuro

Flick cree en Ferran y también cree en él Deco. Es la actual una temporada importante para la demarcación de delantero centro, pues Lewandowski acaba contrato y tiene 37 años. Se estudiará el mercado, pero hay confianza en el valenciano que solo tiene 25 años.

El de Foios tiene contrato hasta 2027 y desde su entorno señalan que estaría encantado en renovarlo, pues su gran deseo sigue siendo triunfar en el Barça. Si el club le ofrece la ampliación, no dudará en seguir. No ha habido contactos entre las partes todavía pero deberían haberlos a lo largo de la presente temporada, más si cabe si el ‘Tiburón’ sigue rindiendo como lo está haciendo durante todo este 2025.