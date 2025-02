Ferran Torres pide perdón

Ferran Torres fue titular y logró un 'hat-trick' ante el equipo que le vio crecer. No celebró los goles, pero obviamente se le vio feliz porque, de hecho, aprovecha cada ocasión que le da Flick para ser importante en el equipo. Es por ello que deseó "mucha suerte (al Valencia), soy un hincha más" y "es duro ver al club de tu infancia y de tu vida sufrir así, pasándolo tan mal".

Por eso pidió que la afición "deje lo extradeportivo porque (el equipo) necesita el apoyo de la afición". Ferran Torres, valencianista de corazón, no lo está pasando mal viendo a los suyos. En cambio, hubo futbolistas más felices, aunque tampoco mostraron euforia por una victoria que empezó a cuajarse muy pronto. Es el caso de Fermín López.

"El míster me está dando oportunidades y estoy contento. Sabíamos de la importancia del partido y ahora toca seguir, que quedan cosas bonitas". Por ello dijo que "me gusta ayudar con goles". Y celebró ver a Ferran Torres contento: "El Tiburón está en racha y me alegro por él", dijo el de El Campillo.

Hat-trick de Ferran Torres / Valentí Enrich

Szczesny sobre Iñaki

También apareció ante los micrófonos tras el partido Szczesny, que analizó la decisión tomada por Flick a la hora de darle la titularidad en todas las competiciones: "La confianza es alta, estoy progresando y adaptándome al mejor nivel, pero quiero ir a más. Es bonito y estoy contento por la celebración, pero siento la presión de que cada día debo ser mejor". Además, explicó que "con Iñaki no tengo problemas; cuando no jugaba no los tenía y cuando juego yo, tampoco. La relación es muy respetuosa".