Ferran Torres pide paso en el Metropolitano

Robert Lewandowski, que se quedó en el vestuario en el descanso del partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, no jugó ni un minuto el sábado en el derbi contra el Espanyol. Sacrificado por Flick el pasado miércoles tras la expulsión de Pau Cubarsí, el polaco fue reservado por el técnico alemán, apuntando a la titularidad en el Metropolitano, estadio en el que ya marcó hace una semana en Liga para dar los tres puntos al Barça.

A Flick, sin embargo, pueden asaltarle ahora las dudas tras la gran actuación de Ferran Torres en el derbi. El de Foios encarriló la victoria azulgrana con dos grandes goles en la primera mitad para poner fin a una sequía que duraba desde el pasado 31 de enero cuando marcó ante el Elche. Inauguró el marcador, de cabeza, tras un saque de esquina lanzado por Lamine Yamal. Hizo el segundo con un toque sutil tras otra magnífica asistencia del genio de Rocafonda.

Celebró ambos tantos con alegría y también con rabia por las críticas recibidas y al final del encuentro lanzó algún que otro mensaje. "Al delantero se le juzga por el gol y llevaba tiempo sin marcar y yo creo en el trabajo. Siempre hay ruido externo conmigo, siempre en lo malo más que en lo bueno. Les jode. Yo siempre estoy para trabajar", dijo el valenciano, molesto con las críticas y con los rumores que lo colocan en el mercado el próximo verano. El 'Tiburón' estaba convencido de que el gol llegaría, pues ha salido de situaciones peores a lo largo de su carrera.

Buenos números

Ferran Torres, que en el derbi cumplió 201 partidos con la camiseta del Barça, realizó un fantástico inicio de curso, ganando la partida a Lewandowski en la titularidad como delantero centro, pero su efectividad ante portería se apagó en este 2026. Tras trece goles marcados en la primera parte de la temporada y ver puerta tanto en la Liga como en la Copa y la Supercopa en enero de este año, catorce partidos seguidos sin marcar. Hasta el derbi, con dos goles para elevar sus números esta temporada hasta los 18 tantos para ser el tercer mejor goleador del equipo tras Lamine (22) y Raphinha (19).

Ferran Torres celebra un gol esta temporada / Valentí Enrich

En la Liga, suma catorce goles, siendo el segundo mejor realizador español por detrás de Lamine (15). Además, ninguno de sus goles ha sido de penalti. Solo Mbappé (15) ha marcado más que él en la Liga sin contar los lanzamientos desde los once metros.

El de Foios, recuperado el gol, puede ser importante para el Barça y para Flick en el Metropolitano para levantar una eliminatoria que los azulgranas van perdiendo por dos goles. De hecho, fue importante en la remontada del equipo catalán contra el Atlético de Madrid a domicilio la pasada temporada. Perdía el Barça 2-0 en el minuto 72 de partido y acabó ganando 2-4. Ferran Torres marcó el tanto del empate y el cuarto para certificar un triunfo que era importante en la lucha por el título. Y todavía hay más. También la pasada temporada fue decisivo ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Tras el 4-4 de la ida en Montjuïc, un gol suyo en la vuelta en el Metropolitano metió al Barça en la final, que acabaría ganando ante el Real Madrid.