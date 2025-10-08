Ferran Torres, a un paso del Top 10 goleador de España

Ferran Torres ha pasado de estar en el olvido de Luis de la Fuente en su arranque como seleccionador a ser ahora un jugador imprescindible. Ferran siempre cumple con nota cuando sale y es algo que el riojano aprecia de sobremanera.

A sus 25 años, el valenciano cumplirá 50 partidos con la Roja en caso de jugar frente a Georgia este sábado en Elche. En realidad son 51 partidos, pero la FIFA no contabiliza el amistoso ante Jordania previa al Mundial porque los equipos hicieron más de los 6 cambios permitidos en un amistoso.

Ferran tuvo olfato goleador desde el primer día que fue convocado por Luis Enrique. Lucho veía mucho potencial al ex del Valencia que ya había sido capaz de dar el salto a la Premier League en el Manchester City.

Lucho lo consideraba un extremo diestro nato, pero reconsideró su postura viendo el peligro que generaba cada vez que pisaba el área contraria. El mejor ejemplo fue su doblete en la semifinal de la UEFA Nations League frente a Italia en San Siro que coló a España en la final en la que Ferran jugó muy mermado y no pudo evitar la derrota contra Francia en el polémico partido del gol de Mbappé en fuera de juego.

Frente a Alemania, también en la Nations League, fue el gran protagonista con un ‘hat-trick’ en la histórica goleada por 6-0 que dio paso a la Final Four en tierras italianas.

A un gol del Top 10

Ferran Torres no ha parado de hacer goles con la selección y está a un solo gol de entrar en el Top 10 de máximos goleadores con una carrera que aún no ha llegado ni a su medio camino. La clasificación la encabeza David Villa, con 59 goles, seguido por Raúl (44), Fernando Torres (38), Morata (37), Silva (35), Hierro (29), Morientes (27), Butragueño (26), Di Stéfano (23) y Sergio Ramos (23).

El de Foios acumula actualmente 22 tantos, los mismos que Julio Salinas, y llega a la selección enchufado, como se ha demostrado en su inicio de temporada en el FC Barcelona.

“Voy a luchar para ser titular indiscutible”, dijo en verano en su campus de verano. Y lo ha conseguido. El Tiburón tiene una mentalidad especial para marcarse retos y cumplirlos.

Ferran Torres ha podido arrebatarle el puesto de ‘9’ a un especialista contrastado como Robert Lewandowski, del que ha confesado que ha aprendido mucho los últimos 3 años. A su ambición habitual, Ferran ha mostrado un mayor temple de cara a puerta y esto se nota con sus cifras.

¿Vuelta a la banda derecha?

En la selección española se juega la posición de delantero centro con Oyarzabal, el elegido hasta la fecha por De la Fuente, pero la lesión de Lamine Yamal puede provocar que vuelva a la banda derecha donde era un bólido en el Valencia. Su polivalencia y capacidad para jugar a un gran nivel ya sea un minuto o los 90 es lo que ha convencido a De la Fuente y Flick para darle un rol de protagonista en sus equipos.

Ahora busca disputar su segundo Mundial este verano después del mal sabor de boca que quedó en el anterior con la eliminación frente a Marruecos en los octavos de final.

Ferran quiere hacer historia con la selección. A nivel personal lo está consiguiendo a base de goles, pero quiere más títulos. La Eurocopa del 2024 fue uno de sus mayores logros como profesional y la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá está en su punto de mira. El Tiburón quiere estar allí y mostrar su colmillo habitual.