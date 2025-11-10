Ferran Torres pasa del ruido

Ferran Torres ha decidido hablar sin decir demasiado. El delantero publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje claro: "Ignore the noise, focus on your work" ("Ignora el ruido, céntrate en tu trabajo"). Una frase breve pero significativa, que muchos han interpretado como una respuesta a las críticas o comentarios que puedan circular a su alrededor.

Ferran Torres ha publicado una historia con mensaje en Instagram / INSTAGRAM

Y eso pese a que el valenciano atraviesa un momento sólido en lo deportivo. Esta temporada, Ferran Torres está ofreciendo una de sus versiones más regulares desde que llegó al Barça, dando continuidad a la anterior, en la que presentó unos números notables: diecinueve goles y siete asistencias, por los siete tantos de esta campaña más un pase de gol. De hecho, se ha consolidado como una de las piezas más efectivas en el esquema de Flick. Su actitud, además, ha sido muy valorada por el cuerpo técnico, que destaca su compromiso y evolución en el aspecto mental.

Sin embargo, su publicación coincide con un partido en el que apenas tuvo protagonismo. En Balaídos, ante el Celta, Ferran solo disputó dos minutos, mientras que Robert Lewandowski firmó un ‘hat-trick’ como titular. Un contraste que podría explicar la necesidad del jugador de reafirmar su enfoque en el trabajo y no en las circunstancias. El futbolista forma parte de la convocatoria de Luis De la Fuente para los partidos clasificatorios del Mundial de España ante Georgia y Turquía.

Lamine y Ferran Torres antes del partido contra el Elche / Dani Barbeito

El mensaje de Torres, más allá de la literalidad, refleja también un estado de madurez. En un contexto donde cada gesto se analiza al detalle y cada minuto sin jugar genera debate, el atacante ha querido dejar claro que su energía está puesta en rendir dentro del campo. Y, por ahora, los números le respaldan. Mientras el Barça busca estabilidad en un calendario cargado, Ferran parece decidido a mantener el rumbo: menos ruido, más fútbol.