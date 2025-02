Ferran Torres rechazó una suculenta oferta de Arabia Saudí

El impresionante 'hat-trick' que anotó Ferran Torres en Mestalla el pasado jueves podría no haberse dado si al delantero le hubieran entrado las dudas en el reciente mercado de invierno. El pasado mes de enero, el atacante recibió una muy suculenta oferta de Arabia Saudí, país que sigue tentando a las jugadores que militan en las principales ligas de Europa.

Coincidiendo con el desplazamiento del Barça a Oriente Medio a principios de enero con motivo de la Supercopa de España, ejecutivos de la liga saudí aprovecharon para trasladar su interés por el valenciano, por quienes estaban dispuestos a asumir un traspaso de forma inmediata. Al club catalán no le hizo falta ni pronunciarse al respecto, pues Ferran en ningún momento llegó a dudar pese a las importantes cantidades económicas que se le presentaron.

Pese a no formar parte del teórico once de gala de Hansi Flick, el protagonismo del de Foios en lo que va de temporada no deja de ir en aumento. De hecho, sus tres goles contra el Valencia le confirman ya como algo más que un revulsivo. Teniendo en cuenta su compromiso con el Barça y el hecho de que vive su mejor momento como culé, su único objetivo es el de lograr éxitos con el elenco de Hansi Flick.

Una pieza muy valorada por Flick

Además de la liga saudí, varios clubes de Europa vivos en Champions League también se interesaron por la cesión de Ferran, pieza apreciada por el técnico azulgrana, que de ningún modo quería perder al valenciano justo antes de la segunda y decisiva mitad de temporada.

Con contrato hasta 2027, Ferran ha sido objeto de múltiples especulaciones respecto a su futuro cuando las cosas no acababan de salirle bien. Ahora, sin embargo, ese decorado ha cambiado por completo. Sus números hablan por sí solos -solo Lewandowski y Raphinha llevan más goles esta temporada- y todas las partes tienen claro lo mucho que puede aportar el atacante, empezando por el entrenador alemán.