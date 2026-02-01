Ferran Torres con los números de un mito del Barça

Seguramente muchos de los barcelonistas que estaban viendo el partido del Barça contra el Elche lamentaron la doble oportunidad marrada por Ferran Torres en el minuto 32 de la primera mitad con empate a uno en el marcador. El valenciano quiso ajustar su remate y se le fue al travesaño. El rechazo lo volvió a enviar al palo. Ferran Torres no desesperó y siete minutos después aprovechó un gran pase de Frenkie De Jong para poner en ventaja al equipo de Hansi Flick.

El de Foios, que se había perdido dos de los últimos tres partidos por una leve lesión muscular y había disputado solo ocho minutos contra el Copenhague, regresaba a la titularidad y marcaba su gol número 16 de la temporada. Lleva doce en la Liga siendo tercero en la carrera por el 'Pichichi' por detrás de Mbappé y Muriqi y ha marcado en todas las competiciones. Es el máximo goleador de la temporada en el equipo de Hansi Flick. Por detrás suyo están Raphinha y Lamine (13), Lewandowski (12), Rashford y Fermín (10).

Los buenos números de Ferran Torres en esta temporada 2025-26 son continuidad de los que ya tuvo en el pasado curso, cuando logró anotar 19 tantos, y llevan al 'Tiburón' a igualar en la faceta goleadora a uno de los grandes mitos del barcelonismo, Johan Cruyff. Con el tanto ante el Elche, Ferran Torres suma 60 goles oficiales con la camiseta azulgrana, los mismos que marcó el neerlandés. El valenciano ha logrado esa cifra en 187 partidos, mientras Cruyff llegó a ella en 180 encuentros.

El valenciano se colocó hace meses entre los 50 mejores goleadores de la historia del Barça. Es en estos momentos el 44 del ránking y tiene a tiro a Marcial (62), Manchón (64), Chus Pereda (65) y Carrasco (65). El indiscutible número uno es Leo Messi, con 672 goles, seguido a una distancia sideral por César Rodríguez con 225.

Ferran Torres también ha entrado esta temporada en el top-10 de los mejores goleadores de la selección española, en la que tiene plaza fija para el próximo Mundial. Marcó un tanto ante Georgia en el último parón y suma 23 goles en 52 partidos con la selección. Es noveno con los mismos goles que Alfredo Di Stéfano y Sergio Ramos y tiene a tiro a jugadores como Butragueño (26), Morientes (27) y Fernando Hierro (29).

Su buen rendimiento hace que su renovación sea una de las carpetas que tiene abiertas Deco, director deportivo del FC Barcelona. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027 y solo 25 años, en el Barça quieren alargar este compromiso. El delantero, que llegó al Spotify Camp Nou en enero de 2022 desde el Manchester City por 55 millones de euros, solo piensa también en azulgrana y no se esperan dificultades para alcanzar un acuerdo una vez ambas partes empiecen a negociar.