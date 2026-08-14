Ferran Torres ya tiene su mural en Foios

Ferran Torres ha puesto a Foios en el organigrama mundial y su pueblo natal está eternamente agradecido. El gran héroe de Estados Unidos, cuyo gol en la final del Mundial frente a Argentina le dio la segunda estrella a la selección española de fútbol, permanecerá para siempre en su pueblo gracias a un impresionante mural en el polideportivo, situado en uno de los accesos a Foios y que sin duda será un atractivo más para todos las personas que lleguen hasta la localidad de l'Horta Nord.

Después del gran homenaje que le rindió su pueblo el pasado viernes 7, la concejalía de Deportes ha querido que el espíritu Ferran se quede para siempre con esta gran manifestación urbana, muy realista, donde aparece Ferran celebrando el título con la Copa del Mundo en la mano. Junto a esta imagen, a la derecha, el min. 106, cuando marcó el gol de la victoria, y a la izquierda, el lema "Que gran ser de Foios" y un gran "Ferran".

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En la cuenta de Facebook del Ajuntament de Foios han querido destacar esta obra de arte: "Un moment per a la història. Un mural per a recordar-ho sempre. Foios ja té el seu mural per recordar per sempre un moment que forma part de la nostra història: Ferran Torres, el nostre veí, amb la Copa del Món. Ara només falta que vingueu a vore’l al poliesportiu, vos feu una foto per al record i gaudiu este trosset de la nostra història. Que gran és ser de Foios. Gràcies, Ferran Torres!", reza.

Fuente: Levante - EMV