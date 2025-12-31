Ferran Torres no le teme a nada: Las vacaciones heladas del 'Tiburón' en calzoncillos en la nieve

La primera plantilla masculina del FC Barcelona ha vuelto al trabajo antes de terminar el año y lo ha hecho con el tradicional entreno a puertas abiertas desde el Johan, que sirvió para que los más pequeños pudieran ver a sus ídolos de cerca como pocas veces existe la posibilidad durante la temporada.

Antes, sin embargo, los jugadores disfrutaron de unos días de vacaciones necesarios para afrontar la segunda parte de la temporada con las pilas completamente cargadas. Algunos se marcharon en busca de climas más cálidos, como el caso de Lamine Yamal, que disfrutó de los 'buggies' en Dubái.

Otros, como Pedri, regresaron a casa para pasar la Navidad con su familia, y Koundé se marchó a Benín y jugó al fútbol con unos niños en una playa.

El 'Tiburón' cambia el agua por la nieve

Por otro lado, Ferran Torres se atrevió con el frío de la montaña. Así lo ha dejado ver en su última publicación en Instagram, un recopilatorio de imágenes de estos días alejados del balón y los focos mediáticos. El 'Tiburón' ha pasado las Fiestas en la nieve y ha podido disfrutar de actividades que solamente existen en climas más fríos que el de su Valencia natal o Barcelona.

Por ejemplo, un paseo en trineo tirado por perros aprovechando la nieve nueva que ha dejado el temporal navideño por gran parte del país, aunque lo que más destaca es su fortaleza mental para lanzarse a la nieve en paños menores en pleno diciembre y con el suelo completamente blanco.

Sin embargo, no se fue solo y contó con la inestimable compañía de sus perros, que van con él allí donde va: "Xmas time", escribe el delantero azulgrana.

El de Foios espera volver con la misma fuerza con la que se fue de vacaciones, ya que está disfrutando de la mejor temporada de su carrera. En lo que va de curso registra 11 goles y una asistencia en los 17 partidos de liga que ha disputado, a los que suma dos goles en Champions League.

Su desempeño en el ataque del Barça está convenciendo firmemente al barcelonismo y a Hansi Flick. Ferran ha aprovechado un inicio de temporada en frío de Lewandowski que ha sufrido contratiempos físicos y se ha visto obligado a parar en varios partidos, postulándose como una alternativa real en la tan complicada posición del '9' del Camp Nou.