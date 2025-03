Ferran Torres: "Le daría todos los MVP a Pedri porque es el mejor"

El partido del Barça ante Osasuna dejó varios nombres propios. Entre ellos, los de Pedri, que se llevó el premio al mejor jugador del partido, y Ferran Torres, que abrió la lata con un gran gol cuando solo se habían jugado 10 minutos de encuentro.

"Yo le daría todos los MVP a Pedri, es el mejor. Sin duda está haciendo una gran temporada y lo de hoy es una muestra más", sentenció Ferran Torres al ser cuestionado por su compañero, consciente de que el centrocampista está firmando un curso a un nivel espectacular.

El valenciano también sacó pecho de su papel en el equipo y dejó claro que no se considera un jugador de banquillo: "No me considero un revulsivo, sino un jugador que está listo cuando el míster le necesita. Intento aprovechar los minutos. Últimamente me siento muy cómodo en la punta, pero eso no quita que pueda volver a la banda".

"Cada partido es una final y hoy lo hemos resuelto muy bien. Había que intentar cerrarlo cuanto antes. Era importante ganar para tener estos tres puntos por encima del Madrid y ahora toca descansar y pensar ya en el domingo", concluyó el atacante, que ya suma 14 goles y 3 asistencias esta temporada.

Eric García y Pablo Torre

Otro de los futbolistas que habló tras el partido fue Eric García, que avisó de lo que pasó el año pasado: "Creo que tenemos que seguir. Tenemos la experiencia del año pasado en el que también teníamos puntos sobre el Madrid y luego se redujo la diferencia y perdimos el liderato".

"En un día como hoy quizás te puede faltar frescura. Lo importante era ganar y consolidar el liderato. Al final era lo más importante hoy, sacar los tres puntos", afirmó el central azulgrana.

Por su parte, Pablo Torre se mostró feliz con el encuentro: "Al final tenemos muchos partidos y no son fáciles. Siempre queremos ganar y siempre queremos ponernos rápido por delante, a veces cuesta. Confianza en este equipo, a seguir ganando".

"Sí (he querido meter gol olímpico al final), quería irme con un golito. Eric y yo sabemos como funciona el Girona, tienen un míster espectacular y será complicado, pero tenemos que sacar nuestras armas. Para mí es un sueño estar aquí en el Barça. Todos queremos jugar y sabemos que es difícil, pero para mí es un sueño y estoy aprendiendo mucho con todos estos animales", concluyó el centrocampista.