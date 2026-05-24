Ferran Torres y Lamine Yamal, gloria compartida en el Trofeo Zarra

La última jornada de Liga en Mestalla no alteró el desenlace del Trofeo Zarra. Ferran Torres no consiguió marcar ante el Valencia y acabó igualado con Lamine Yamal como máximo goleador español del campeonato. Ambos cierran el curso con 16 goles en Liga y compartirán un premio histórico para el FC Barcelona, que por primera vez tendrá representación en el palmarés del galardón.

El Trofeo Zarra, instaurado en 2006 en homenaje al mítico delantero del Athletic Telmo Zarra, premia al máximo goleador español de Primera División. David Villa e Iago Aspas siguen siendo los futbolistas con más galardones, con cuatro cada uno, pero hasta ahora ningún jugador del Barça había logrado acabar como mejor realizador estatal del campeonato.

El Barça, campeón desde el Clásico ante el Real Madrid, afrontaba el cierre del campeonato sin objetivos colectivos pendientes. Eso sí, Ferran llegaba a la Terreta con la posibilidad de convertirse en el primer jugador azulgrana en conquistar en solitario el Zarra y hacerlo además en el estadio donde creció futbolísticamente antes de marcharse al Manchester City en 2020. Finalmente no pudo ver puerta, pero eso no le privó del reconocimiento, que compartirá con Lamine Yamal tras una temporada espectacular de ambos.

Evolución goleadora

La mejora de Ferran respecto a la temporada 2024/25 es un hecho. El delantero valenciano, con 23 titularidades en 38 jornadas, ha sido la primera espada de Flick para el delantero centro por delante de Lewandowski, una apuesta que le ha valido al de Foios para saltar de los 9 goles ligueros del curso pasado a los 16 actuales. Tan solo la sequía liguera que lo dejó con un solo tanto desde mediadios de diciembre hasta el mes de abril ha impedido que Ferran cierre el curso entre los mejores '9' del mundo como apuntaban sus cifras a prinicipio de curso.

Los goles del Barça en LaLiga Lamine Yamal: 16 goles

Ferran Torres: 16 goles

Robert Lewandowski: 14 goles

Raphinha: 13 goles

Marcus Rashford: 8 goles

Dani Olmo: 7 goles

Fermín López: 6 goles

Ronald Araujo: 3 goles

João Cancelo: 2 goles

Pedri: 2 goles

Marc Bernal: 2 goles

Pau Cubarsí: 1 gol

Jules Koundé: 1 gol

Eric García: 1 gol

Frenkie de Jong: 1 gol

Roony Bardghji: 1 gol

En el caso de Lamine Yamal, los números vuelven a confirmar que su dimensión ya es la de una estrella absoluta. Le pedían más capacidad de definición ante portería al extremo blaugrana, que cerró la Liga pasada con 7 goles y este curso no ha defraudado: ha alcanzado los 16, más del doble pese a que se ha perdido el último mes de competición -seis partidos- por una inoportuna lesión muscular tras marcar su último gol del curso de penalti ante el Celta. Además, terminó la temporada como máximo goleador del Barça entre todas las competiciones con 24 tantos.

El gol blaugrana en Liga

Más atrás en el casillero global culé en LaLiga quedó Robert Lewandowski, que sí logró marcar en Mestalla en el que fue su último partido como blaugrana. El delantero polaco terminó la Liga con 14 goles, lejos de los registros de temporadas anteriores, aunque su despedida tuvo valor simbólico al entrar en el top-10 de máximos goleadores históricos del club al lograr su tanto 120 oficial con la camiseta culé.

Por detrás de los 'Zarra' y Lewy, los de Hansi Flick repartieron el gol en LaLiga con tantos de Raphinha (13), Rashford (8), Olmo (7), Fermín (6), Araujo (3), Cancelo (2), Pedri (2), Bernal (2), Cubarsí (1), Kounde (1), Eric (1), De Jong (1) y Bardghji (1), para un total de 95 goles (con un gol en propia meta del Levante), a siete de los 102 de la temporada anterior.