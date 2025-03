Ferran Torres: "Lamine no sé si conoce la presión, juega como si estuviera en el colegio"

El delantero del Barça Ferran Torres fue uno de los protagonistas de la previa del España - Países Bajos de la vuelta de los cuartos de final de la Nations League que se disputará en Mestalla al tratarse de uno de los dos jugadores valencianos de la selección junto a Alejandro Grimaldo. Tal como hiciera el seleccionador Luis de la Fuente, arrancó quitando importancia al comentario de Nico Williams tras el duelo de la ida: "Sabemos que Nico es un cachondo y lo dijo en un tono coloquial. No hay que llevárselo a las malas. Es más la confianza que tenemos en nosotros mismos". Nico había asegurado que en la vuelta "les pintaremos la cara".

¿Lamine Yamal un nuevo Messi?

Ferran también se refirió a su compañero en el Barça Lamine Yamal y si es posible que se trate de un 'nuevo Leo Messi'. "Lamine no sé si conoce la presión. Parece que juegue en el patio de su casa o del colegio". Y sobre Gavi también tuvo unas palabras: "ha tenido una lesión jodida. Es un proceso. la competencia es muy alta. es cuestión de tiempo que vuelva a su mejor nivel".

La previa del partido entre España y Países Bajos en datos / Perform

El delantero azulgrana comentó sus deseos para este encuentro en el que vuelve a la que fue su casa y que siempre conserva en su corazón pues aun se siente valencianista. "Ojalá poder jugar, poder marcar y poder clasificarnos. Jugar en el estadio que tanto he jugado sería una noticia redonda".

Ferran también tiene claro, como valenciano y valencianista de corazón, el valor de la presencia de la selección en una Valencia que ha sido tan castigada en los últimos meses por los efectos de las inundiaciones. "Es muy importante venir aquí a jugar este partido. Han sido momentos difíciles para Valencia en estos meses y sobre todo que los niños puedan desconectar y celebrar la clasificación con ellos".

Contento con su papel

Ferran Torres también comentó el papel de 'cuarto hombre' que ha asumido en el Barça y en la Selección y con el que tanto está aportando, ganándose la confianza de Hansi Flick y manteniendo la de Luis de la Fuente. También explicó que significa aplicar la 'mentalidad del tiburón' que le ha valido su último y más extendido apodo. "Significa estar tranquilo, soy un chaval que trabaja mucho. Siempre que tengo minutos los trato de aprovechar y no me pongo techo. Me he sentido más a gusto de 9, aunque puedo jugar de extremo y tener la polivalencia. Me siento valorado por mí, primero, y por mis entrenadores, por eso estoy aquí".

Volviendo al partido frente a los Países Bajos, se mostro confiando en la fuerza de la afición y espera de Mestalla "que una caldera, porque el público va a ser una pieza clave en la clasificación. Hoy el míster nos ha dicho que llevamos 22 partidos sin conocer la derrota y eso es una motivación para seguir. Somos una familia y lo bien que nos llevamos fuera se nota en el campo, aunque no podamos entrenar mucho. Este es un estadio histórico que a los valencianistas nos ha dado muchas noches mágicas. Ojalá también mañana sea así".