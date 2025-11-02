Ferran Torres: "Nos hemos comido el césped de principio a fin"

Ferran Torres fue una de las notas positivas de la victoria del Barça (3-1). Un triunfo con un dato insospechado (un 51% de posesión para el Elche), pero que dejó brotes verdes. Para empezar, una primera mitad jugada a alta intensidad que destacó Ferran tras el encuentro.

"Para nosotros es muy importante salir fuertes desde el principio para ponernos delante y llevar el partido donde queremos. Lo habíamos visto durante la semana: sabíamos que el Elche saldría hombre a hombre, pero hemos estado a nuestro nivel", empezó diciendo. "Creo que vamos encontrando al Barça de la temporada pasada, de comernos el césped de principio a fin. Personalmente, me estoy encontrando muy bien".

Unas declaraciones muy alineadas con las palabras de Flick tras el partido, que dijo que los dos últimos entrenamientos antes del partido habían sido los mejores de la temporada. Una dinámica insistió, que se había notado en el partido. Los números también apuntan al cambio: fue el encuentro donde más kilómetros realizó el equipo este curso.

Ferran disfrutó de una noche redonda. El valenciano aprovechó una asistencia de Fermín para marcar el 2-0 y llegar a los seis goles esta temporada. Son ya 50 partidos en 170 partidos con la camiseta azulgrana de Ferran.

El regreso de los exs: la noche de Héctor Fort e Iñaki

Iñaki Peña y Héctor Fort fueron dos de los protagonistas del encuentro en su vuelta a casa. Los dos jugadores cedidos tuvieron su momento, el meta como titular, el lateral con un gran impacto en el partido cuando salió en la segunda parte.

Fort ocupó la posición de lateral izquierdo y reconoció que tenía ganas de medirse a Lamine Yamal. "A Lamine no lo veo como todo el mundo: lo veo como mi amigo, hemos compartido muchas cosas y me hacía ilusión jugar en la izquierda para tenerlo delante y no he salido tan mal parado. Lo he pillado un poco cansado, supongo. Estaba con ese pequeño extra de motivación delante de mi gente, mis amigos y mis compañeros. Bien, lástima del resultado".

Fort reconoció, asimismo, haber tenido sensaciones encontradas al jugar contra los que han sido sus compañeros. Además explicó la charla con Flick tras el partido. "Un partido así es especial: la primera vez que juego contra el Barça. Hemos dado todo lo que teníamos, vamos bien y seguir sumando. Hansi es una persona cercana que se preocupa. Es lo que ha hecho: me ha preguntado por la última lesión y si estaba contento. Agradecerle ese interés a Hansi".

Iñaki, por su parte, se refirió a cómo decidió apostar por el Elche para seguir creciendo. "Tuve que esperar por las inscripciones. Es una posición que se intenta cerrar antes, así que cuando supe de la situación, Eder estaba al tanto y fue decisivo que estuviera. Eder me dijo que me esperaba. Y a nivel futbolístico, sabemos su filosofía, lo que quiere de un portero y creo que era un equipo parecido a lo que practicamos en el Barça y también me dijeron en el club que eso me iba a sumir".

Peña reconoció que el encuentro con sus excompañeros de portería fue particularmente especial. "Los porteros al final son con los que entrenas cada día, con los que intentas mejorar y aprender y conoces a gente espectacular. Es bonito saludar hoy a los porteros del Barça pero también raro con otra camiseta pero cuando empieza el partido das el cien por cien. Te sale la sonrisilla cuando los saludas".