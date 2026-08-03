Ferran Torres deja en el aire su futuro en el Barça: "En el fútbol nunca se sabe"

Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano. El delantero del Barça, que estos días se encuentra en Estados Unidos participando en distintos actos promocionales con Under Armour, concedió una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC en la que habló tanto de su futuro, como de la salud mental y del gol que valió el segundo Mundial para España.

Preguntado por dónde jugará esta temporada, el de Foios respondió: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé". Unas declaraciones que llegan en pleno mercado de fichajes y que alimentan las especulaciones sobre su futuro. Al ser cuestionado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran evitó señalar a un equipo concreto y respondió con una frase tan breve como significativa: "Mi sueño es ser feliz".

Por parte del Barça, el compañero Ferran Correas (SPORT) contó ayer que el club sigue teniendo la intención de renovar su contrato, aunque las conversaciones no se reactivarán hasta el próximo mes de septiembre, cuando el internacional español regrese de sus vacaciones, se reincorpore a la dinámica del equipo de Hansi Flick y el mercado de fichajes ya haya cerrado. Y que fuentes del club aseguran que no han recibido ninguna comunicación por parte de Ferran Torres.

Ha visto "mil veces" su gol en el Mundial

Más allá del mercado, el delantero también recordó el histórico Mundial conquistado recientemente con España, donde marcó el gol de la victoria en la final. Reconoció que ha visto su tanto "mil veces", ya que durante el partido apenas fue consciente de cómo había marcado. "Solo recuerdo volverme loco y salir corriendo. No podía describir esa sensación con palabras, hay que vivirla", explicó.

También le pusieron una fotografía que él había compartido de cuando era niño posando junto al trofeo del Mundial y aseguró que aquel recuerdo demuestra que "los sueños se cumplen". "Tenía diez u once años. Era cerca de mi pueblo, estaba con mi madre y nos hicimos esa foto. Es el poder de la atracción", comentó.

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Por último, el atacante quiso reivindicar la importancia de la salud mental. "Me importa mucho. Durante mucho tiempo la gente no hablaba de ello por miedo a lo que pudieran decir los demás. Ahora los jóvenes hablan más de cómo se sienten y eso es más importante de lo que creemos", afirmó.