Ferran Torres: "Guardiola es un visionario; Flick, un ganador"

A sus 25 años, Ferran Torres se ha convertido en una pieza importante del FC Barcelona de Hansi Flick. Lo hace tras años de altibajos y aprendizaje, en los que pasó por el Valencia y el Manchester City antes de llegar al club azulgrana. Así lo contó Ferran en una entrevista que publicó el Club del Deportista.

“Soy un chico normal, tranquilo, humilde y que juega al fútbol”, dijo. Pero detrás de esa sencillez hay una historia de sacrificios. Dejó a su familia muy joven y asumió una vida centrada exclusivamente en el fútbol. “Lo más duro fue separarme de los míos. Pero esto va de prueba y error, y de aprender de cada caída.”

Mentalidad de tiburón

Ferran no ocultó que vivió su peor momento hace dos años, en una temporada difícil con el Barça. De ahí surgió su “mentalidad de tiburón”, un concepto que define como ambición constante por mejorar y superarse. “Tuve dudas, pero me levanté. Hoy disfruto incluso de los momentos malos, porque me hacen más fuerte".

En su carrera aprendió de algunos de los mejores entrenadores: “Pep es un visionario, te anticipa lo que va a pasar en cada partido y fue el primero que vio en mí el potencial que estoy mostrando como 9. Luis Enrique me dio confianza cuando menos jugaba y Xavi es puro barcelonismo y también lee y ve el fútbol como pocos. Flick es un ganador y gestiona un equipo top de maravilla. Además, da mucho cariño a todos, incluso más a los que no juegan, es muy cercano."

Tatuado con un Ave Fénix, el siete culé simboliza bien su capacidad para renacer. “El mejor Ferran está por llegar todavía”, aseguró convencido.

Más allá del fútbol

Fuera del campo, Ferran busca refugio en su gente, sus perros y la naturaleza. “No recuerdo la vida sin perros. Lluna era muy especial. Ahora tengo a Roma, Vader y Milo.” También encuentra equilibrio con su familia, su psicólogo y escapadas a Valencia o Ibiza.

Sobre temas sociales, prefirió ser prudente: “Cada uno debe hacer lo que considere. Yo no creo que deba usar mi imagen para influir.” Eso no le impidió ayudar, a su manera, durante la DANA que azotó su tierra: “Sentí impotencia. Solo quería coger una escoba y ayudar.”

Con la Eurocopa en el bolsillo, Ferran sueña en grande: “¿Un Mundial? ¿Por qué no?” No le asusta la presión ni la crítica. Al contrario: le motivan. “Que hablen, que duden. Yo sigo trabajando para callar bocas.”