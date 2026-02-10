Ferran Torres, la gran arma de Hansi Flick para 'morder' en el Metropolitano

El nombre de Ferran Torres asusta en el Metropolitano tras lo sucedido la pasada temporada. El 'tiburón' del Barça fue muy protagonista tanto en el duelo de LaLiga como en el de la Copa del Rey, que se jugaron con apenas dos semanas de diferencia. Tres goles decisivos en dos partidos, primero para acercar a los de Hansi Flick al título liguero, y después, para sellar el pasaporte a la final copera. Este jueves, el de Foios regresa al feudo colchonero y apunta a titular tras haber descansado de inicio en los dos últimos partidos. Llega fresco y con muchas ganas de volver a 'armar el taco'.

Elche CF - FC Barcelona: El gol de Ferran Torres / LALIGA

Ferran Torres ha conseguido lo que parecía imposible: convertirse en el '9' titular del Barça por delante de un goleador histórico y de leyenda como Robert Lewandowski. El valenciano ha respondido a la confianza del técnico alemán con goles (suma 16 esta temporada en 31 partidos), mientras que el 'killer' de Varsovia ha asumido un rol más secundario: 13 dianas en 26 encuentros.

El de Foios no ha sido titular en los dos últimos encuentros, por lo que llegará fresco a la cita copera. Tanto en Albacete como contra el Mallorca, Ferran entró en la recta final del encuentro y tuvo poco más de veinte minutos. Frente a los 'bermellones', coincidió sobre el terreno de juego con Lewy, hasta la sustitución del polaco 11 minutos después, y durante ese lapsus de tiempo, Ferran se fue a la banda recordando 'viejos tiempos'.

Ferran Torres sustituye a Robert Lewandowski en un partido de la temporada pasada / Valentí Enrich

De extremo a '9' titular

Pero Flick tiene muy claro que al 'tiburón' lo quiere marcando goles en punta. Y de '9' es donde le ha puesto el técnico germano esta temporada en todos los partidos. En cambio, la pasada campaña fue más veces extremo (24) que delantero centro (21). Un cambio significativo.

Ferran Torres apunta a titular este jueves en un estadio que se le da muy bien. El Atlético de Madrid es una de las víctimas preferidas del 'tiburón'. La que más, el Betis, a quien le ha marcado 9 goles en 13 partidos. Y después, con 5 dianas ya viene el equipo colchonero (en 11 partidos) y el Athletic Club de Bilbao (en 14).

Pero fue especialmente la pasada campaña cuando Ferran Torres mordió con ganas en el Metropolitano. El día que cumplía cien partidos de Liga con el Barça, el de Foios fue suplente en un partido que el Barça comenzó perdiendo por 2-0. Flick le hizo entrar en el minuto 68 por Dani Olmo y en el 72', Lewandowski acortó distancias. Seis minutos después, Ferran cabeceó a la red un centro de Raphinha para igualar y ya en la prolongación, Lamine hizo el tercero y el valenciano, el 2-4 definitivo para asestar un golpe de campeón.

Fue el 16 de marzo de 2025 y el 2 de abril, el Barça volvió a feudo colchonero para jugarse el pase a la final de la Copa del Rey tras el espectacular 4-4 de la ida en Montjuïc que había dejado la eliminatoria complicada para los azulgranas. Ferran Torres fue titular y el autor del único gol del partido, el que dio el pasaporte a La Cartuja. Llegó en el minuto 27 gracias a la 'pillería' de Lamine Yamal y al acierto del valenciano al batir a Musso en su salida. Este jueves, Ferran vuelve al Metropolitano.