Ferran Torres gana galones de cara al Mundial

Ferran Torres es un fijo para Luis de la Fuente de cara al Mundial del 2026. Su versatilidad en ataque y buen rendimiento que siempre ha mostrado con la selección española lo convierten en un jugador imprescindible, que estará entre los 26 elegidos.

Además, con la lesión de Dani Carvajal todavía es más importante el poso de un futbolista que, con solo 26 años, ya es uno de los capitanes del equipo con 55 partidos a sus espaldas.

Ferran Torres deberá ser uno de los líderes de un equipo joven del que se caerá el primer capitán, Álvaro Morata, con apenas participación en el Como italiano. Aunque es un futbolista que tiene encandilado a De la Fuente por su compromiso, el míster difícilmente puede llevar a un futbolista que carece de ritmo de competición.

Álvaro Morata, capitán de la selección española / EFE

Morata ha disputado 87 partidos con la selección y el segundo, a mucha distancia, es Rodri Hernández. El Balón de Oro ha jugado 61 partidos y ejercerá de primer capitán. Rodri ha tenido un pequeño contratiempo muscular después de recuperarse de su larga lesión de rodilla, pero no peligra para nada su presencia en la Copa del Mundo.

Cambio de guardia

Rodri sería el único capitán que repite responsabilidad respecto a la Eurocopa ya que sin Morata y quizá sin Carvajal, con la retirada de Jesús Navas, el futbolista del Manchester Cityu es el único de los cuatro supervivientes.

Ahora, los cuatro jugadores con más galones serían Rodri (61 partidos), Unai Simón (57), Ferran Torres (55) y Oyarzabal (52). El barcelonista se ha ganado a pulso su presencia en el equipo desde que debutó con Luis Enrique en el banquillo y logró convencer a Luis de la Fuente con su rendimiento.

Ferran Torres es un seguro de gol para la selección / Valentí Enrich

Ferran ha marcado 23 goles en 55 partidos entrando en el Top 10 de futbolistas españoles con más goles en la historia de la Roja. Todo ello con el mérito añadido de no ser un '9' puro y que en la mayoría de ocasiones con la selección ha actuado por alguna de las bandas.

El 'Tiburón' es uno de los jugadores de la "familia" de Luis de la Fuente y seguro que será un recurso de gran valor en la cita norteamericana tanto dentro como fuera del terreno de juego.