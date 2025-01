Ferran Torres: "Mi futuro es el Barça y ganar muchos títulos aquí"

Ferran Torres afronta el partido en Lisboa con la mentalidad de aprovechar la oportunidad si Hansi Flick se la concede y seguir incrementando su cuenta realizadora, que esta temporada es de 6 goles (más 2 asistencias) en 20 partidos. El valenciano se siente a gusto con el técnico alemán y en un Barça donde cumple su cuarta temporada.

Ferran admitió que "la Champions siempre es una competición muy importante, con una atmósfera diferente. Tenemos ganas de conseguir la clasificación, y a partir de aquí, ganar en confianza de cara a la Liga".

Una competición que desde el vestuario se tiene marcada en rojo. Incluso, el técnico del rival, Bruno Lage, señala al cuadro barcelonista como favorito al título. "Claro, todos los jugadores del Barça creemos que la podemos ganar, estamos muy bien este año y es un elogio muy bueno. Nos debe servir de motivación", aseguró Ferran.

El Barça va como un tiro en la Champions, pero flojea en la Liga, una dicotomía para la que no es fácil encontrar explicación: "En los últimos años en la Champions no tuvimos los resultados que deseábamos y este año, una de las motivaciones era darle la vuelta. Y en la Liga, no hemos dado el nivel y nos hemos dejado puntos que nos pueden penalizar. Hay que concentrarse en darle la vuelta y conseguir todos los puntos".

Sobre el Benfica, Ferran aseguró que "es un equipo de Champions y todos sus jugadores pueden ser muy interesantes, espero que el partido sea para nosotros", y preguntado en concreto por el español Álvaro Carreras, admitió que "es muy bueno y está teniendo un buen año".

Por cierto que a Ferran le hace "una especial ilusión" jugar en un estadio como el de Da Luz y explicó la anécdota que sigue la Liga portuguesa "desde que Joao Félix estaba aquí, en el Benfica".

Champions

Su futuro y retos personales

Ferran Torres, de quien en SPORT explicamos que el Milan le tiene en su agenda, dejó muy claras sus intenciones. "Mi futuro está en el Barça, no hay otro futuro. Jugar aquí y ganar todos los títulos posibles", comentó.

Se siente a gusto como azulgrana y con Hansi Flick de entrenador: "Estoy bien, muy contento, y recuperado después de las pequeñas lesiones que he tenido. El mister me transmite confianza y en el campo intento devolvérsela, metiendo goles, dando asistencias y ayudando".

Reconoció que "el papel de revulsivo no nos gusta a los futbolistas, pero tengo que aprovechar los minutos que me da el mister y hacerlo lo mejor posible". Mismo discurso que con su posición en el campo. "La polivalencia siempre es buena. Donde mejor rendimiento estoy dando en los últimos años es como delantero, pero si juego y tengo minutos, me da igual dónde", admitió el valenciano.

A la hora de hacer balance como azulgrana, lo definió "de mucho aprendizaje, con altibajos como en toda carrera de un futbolista. He vivido momentos bonitos y otros no tanto. El mundo del fútbol es difícil, todos queremos jugar, estar al máximo nivel. Yo trabajo mucho las rutinas, la autoconfianza, y sobre todo, apretar en los malos momentos y salir de ellos".

Su último gol lo marcó llevándose la mano en la boca. Le quitó hierro y dijo, entre risas, que "fue una celebración para mi familia. Les vi gritar en el campo y les pedí que bajaran el volumen, que no me dejaban oír". De azulgrana ha marcado mucho más a domicilio que como local, así que se propuso "inflar las cifras de goles en casa".

Sobre Ansu y Balde

Ferran habló de dos de sus compañeros. De Ansu dijo que le está viendo "a un gran nivel" y que le intenta "ayudar y transmitirle que sea positivo, que hay que saber responder también a los momentos duros".

Y de los insultos racistas a Balde en Getafe, los calificó de "injustificados" y conminó "a poner remedio, buscar a estas personas y penalizarlos".