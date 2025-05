Ferran Torres: "Flick es más cercano que Guardiola"

Ferran Torres ha concedido una entrevista al diario El País donde se explaya en las claves de su mejora y el impacto de Flick en su carrera. El delantero reconoce que ha encontrado su sitio en la posición de '9', algo que consideraba impensable hace solo unos años. "Nunca pensé que podía ser un 9 hasta que empecé con Pep [Guardiola]. Y también me ayudó mucho Hansi [Flick]", empieza diciendo.

"Tampoco soy un 9 típico. Toda la vida fui extremo, y ahora es donde creo que mejor aprovecho mis cualidades". Cuestionado por la comparación entre Flick y Guardiola, Ferran apunta algunos aspectos que tiene en común y otros que los hace algo distintos. "Son ganadores y saben cómo manejar un equipo top. Pero Flick es más cercano, se interesa por cómo estás en todo. Y algo muy importante: da mucho cariño a los que juegan menos, para que no pierdan la motivación y estén listos cuando llegue su momento. Esta temporada me ha servido para confirmar que soy un 9".

"Más que obsesionar engancha"

Ferran, que insiste que "es la posición donde mejor rindo. No se trata solo de marcar", explica cómo vive la relación con el gol. "Me afecta mucho, no lo voy a negar. Puedes hacer un partidazo, y si no marcas, te quedas con la espina. Y si marcas, pero fallas, también sientes que podías haber hecho más. Pero hay que saber convivir con eso. Y tener claro que no se puede marcar en todos los partidos. Más que obsesionar, engancha. Es adictivo. Cuando marcas, quieres volver a hacerlo. Hay que trabajar para que eso no afecte negativamente al rendimiento".

Durante la entrevista también reconoce que a veces se siente algo infravalorado y recuerda sus números. A la pregunta '¿siente que todo es más difícil para usted?', responde: "Puede ser. Hay gente de la que se habla más y tiene mis mismos números. Pero no me preocupa, yo hago mi trabajo. Estoy tranquilo porque doy el cien por cien, y eso se refleja en el campo. También soy consciente de que el Barça es uno de los mejores clubes del mundo y hay competencia. Hay que asumirlo, sacar lo positivo y mejorar.

En esta misma línea, asegura que en algunos momentos sintió que se pensaba que no servía para el Barça. "Hoy en día lo seguirán diciendo. Pero yo me siento capacitado. Siempre lo he sentido. Hablar desde fuera es muy fácil. Yo estoy en el día a día".