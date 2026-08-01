Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezDiomandéClásica San Sebastián 2026CanceloEbrima TunkaraEtapa 1 Tour Femenino 2026Paula BlasiHorario JódarComunicado FIFABirmingham - BarcelonaHamza AbdelkarimPaula OstizReal Madrid - Fiorentina1x1 BarçaAdeyemiJuan Carlos NavarroNutricionista selecciónWojciech SzczesnyTer StegenMercado de fichajesCómo ver Barça pretemporadaJoan PradellsConductores catalanesPadre LamineJordi CruzLamine YamalMaldiniMadre TopuriaDani OlmoFruto secoPlaystationOutdoor
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Ferran Torres estaría cerca de dar el OK al PSG

Según 'Footmercato', el blaugrana se mostraría más convencido de un cambio de aires, pero debe haber acuerdo entre clubs

David Bernabeu sobre el futuro de Ferran Torres en el Barça: "Con Ferran creo que la cosa se ha equilibrado: 50% de opciones de quedarse e irse"

David Bernabeu sobre el futuro de Ferran Torres en el Barça: "Con Ferran creo que la cosa se ha equilibrado: 50% de opciones de quedarse e irse"

David Bernabeu sobre el futuro de Ferran Torres en el Barça: "Con Ferran creo que la cosa se ha equilibrado: 50% de opciones de quedarse e irse" / David Bernabeu

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

El fichaje de Ferran Torres por el PSG se está calentando. Según 'Footmercato' francés, el delantero blaugrana estaría ya convencido de fichar por el equipo parisino y así lo habría transmitido a su círculo más cercano. En esta información se asegura que las negociaciones entre el PSG y el futbolista van viento en popa y que la próxima semana podría ser decisiva para intentar cerrar un acuerdo y comenzar los contactos oficiales entre clubs. El Barça le ha comunicado a Ferran su intención de renovarle -su contrato expira el próximo 30 junio-, pero para llegar a un entente deberán esperar al próximo mes de septiembre para esquivar los problemas de límite salarial. La partida final ya ha comenzado.

El PSG inició los contactos por Ferran durante el Mundial, pero no ha querido avanzar hasta no tener resueltos dos temas: las incorporaciones de dos extremos y, sobre todo, la salida de dos delanteros. Gonçalo Ramos se fue al Milan y Kolo Muani puede firmar por la Juve este mismo fin de semana. Una vez completadas las salidas, con cifras de traspasos millonarias, quedará colocar a Barcola, quien podría irse al Liverpool por más de 150 'Kilos' y afrontar la llegada de un delantero y un central. El objetivo número uno es Ferran y están convencidos de que lo harán.

Y es que el PSG ha utilizado a Luis Enrique para convencer al futbolista. Es uno de sus técnicos fetiche porque le hizo triunfar en la selección y le dio máxima visibilidad en un momento complicado. Ferran tiene mucha confianza en el entrenador asturiano y este le ha dejado claro que será un futbolista importante en el PSG a pesar de la competencia. A Ferran le ha faltado ese margen de confianza en el Barça, ya que Flick nunca lo ha considerado titular a pesar de que estaba en mejor forma que Lewandowski.

El Barça también se ha movido tarde con Ferran y el interés del PSG ha sido inesperado. Será el jugador el que decida, pero todo indica que podría estar cerca del PSG. Por el momento, Ferran sigue de vacaciones y no ha querido comentar nada sobre el tema, pero los parisinos están en disposición de augmentar su salario, mientras que en el Barça la renovación sería más ajustada económicamente. El club blaugrana deberá intentar sacar el máximo provecho en el caso de que el futbolista acabe llegando a un acuerdo.

Noticias relacionadas y más

La marcha de Ferran obligaría sí o sí a firmar a un delantero centro. El club desea a Julián Álvarez, pero las negociaciones están encalladas y el desenlace no se ve nada claro en el club blaugrana ante el rechazo frontal del Atlético para venderle.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vlahovic: decisión inminente
  2. El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri
  3. Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
  4. Lamine Yamal (19 años): 'Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio
  5. La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: 'Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar
  6. Marcos Llorente explota por su 'relación' con Ferran Torres: 'No hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo
  7. El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: 'Amar a alguien no debería limitar tu libertad
  8. El Madrid amenaza a Vinicius: renovación o venta

Ferran Torres estaría cerca de dar el OK al PSG

Ferran Torres estaría cerca de dar el OK al PSG

Christine (73 años): "La gente cree que levanto pesas para ganar músculo, estoy protegiendo lo que ya he conseguido"

Christine (73 años): "La gente cree que levanto pesas para ganar músculo, estoy protegiendo lo que ya he conseguido"

Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 1 en vivo

Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 1 en vivo

El tercer fichaje del Barça se estrena: "Estoy aquí para darlo todo"

El tercer fichaje del Barça se estrena: "Estoy aquí para darlo todo"

Álex Márquez reivindica su camino tras años a la sombra de Marc: "Brillé por mi cuenta"

Álex Márquez reivindica su camino tras años a la sombra de Marc: "Brillé por mi cuenta"

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados estaban abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar"

Carlos Lamela, arquitecto: "El ascensor es lo que cambia la estructura social de la ciudad. Antes, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio: los más adinerados estaban abajo, para no subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que no tenían más remedio que subir y bajar"

Middlesbrough - Espanyol, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo hoy

Middlesbrough - Espanyol, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo hoy

Xabi Alonso no puede contra diez y el Chelsea pierde el primer 'título' del año

Xabi Alonso no puede contra diez y el Chelsea pierde el primer 'título' del año