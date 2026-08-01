Ferran Torres estaría cerca de dar el OK al PSG

El fichaje de Ferran Torres por el PSG se está calentando. Según 'Footmercato' francés, el delantero blaugrana estaría ya convencido de fichar por el equipo parisino y así lo habría transmitido a su círculo más cercano. En esta información se asegura que las negociaciones entre el PSG y el futbolista van viento en popa y que la próxima semana podría ser decisiva para intentar cerrar un acuerdo y comenzar los contactos oficiales entre clubs. El Barça le ha comunicado a Ferran su intención de renovarle -su contrato expira el próximo 30 junio-, pero para llegar a un entente deberán esperar al próximo mes de septiembre para esquivar los problemas de límite salarial. La partida final ya ha comenzado.

El PSG inició los contactos por Ferran durante el Mundial, pero no ha querido avanzar hasta no tener resueltos dos temas: las incorporaciones de dos extremos y, sobre todo, la salida de dos delanteros. Gonçalo Ramos se fue al Milan y Kolo Muani puede firmar por la Juve este mismo fin de semana. Una vez completadas las salidas, con cifras de traspasos millonarias, quedará colocar a Barcola, quien podría irse al Liverpool por más de 150 'Kilos' y afrontar la llegada de un delantero y un central. El objetivo número uno es Ferran y están convencidos de que lo harán.

Y es que el PSG ha utilizado a Luis Enrique para convencer al futbolista. Es uno de sus técnicos fetiche porque le hizo triunfar en la selección y le dio máxima visibilidad en un momento complicado. Ferran tiene mucha confianza en el entrenador asturiano y este le ha dejado claro que será un futbolista importante en el PSG a pesar de la competencia. A Ferran le ha faltado ese margen de confianza en el Barça, ya que Flick nunca lo ha considerado titular a pesar de que estaba en mejor forma que Lewandowski.

El Barça también se ha movido tarde con Ferran y el interés del PSG ha sido inesperado. Será el jugador el que decida, pero todo indica que podría estar cerca del PSG. Por el momento, Ferran sigue de vacaciones y no ha querido comentar nada sobre el tema, pero los parisinos están en disposición de augmentar su salario, mientras que en el Barça la renovación sería más ajustada económicamente. El club blaugrana deberá intentar sacar el máximo provecho en el caso de que el futbolista acabe llegando a un acuerdo.

La marcha de Ferran obligaría sí o sí a firmar a un delantero centro. El club desea a Julián Álvarez, pero las negociaciones están encalladas y el desenlace no se ve nada claro en el club blaugrana ante el rechazo frontal del Atlético para venderle.