Ferran Torres no entrena en la previa del Barça-Girona

El FC Barcelona realizó este viernes la última sesión preparatoria en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de enfrentarse el sábado (16:15 horas) al Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Vuelve el fútbol después del parón de selecciones y el derbi catalán será la última jornada antes de que Barça y Madrid se vean las caras en en el primer clásico de la temporada en una semana con el Santiago Bernabéu como escenario.

Ferran Torres no participó en el último entrenamiento del conjunto de Hansi Flick previo a la visita del Girona a Montjuïc y, por consiguiente, será baja para el compromiso correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El delantero valenciano regresó prematuramente de la concentración de la selección española debido a una "sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin lesión asociada" y, aunque el club aseguró que el futbolista "no es baja y seguirá tratamiento específico", las molestias siguen persistienedo y se perderá el partido inmediatamente posterior al parón.

Tal como informó SPORT, Ferran aún siente algunas ligeras molestias y así se lo transmitió este jueves a Flick. Aunque estos problemas físicos no deberían revestir gravedad, desde el staff técnico no quieren arriesgar con uno de los futbolistas de la plantilla que se encuentra en un mejor estado de forma. El míster teutón actuará con prudencia máxima con el atacante de Foios, pues no quiere más contratiempos.

En la otra cara de la moneda encontramos a Fermín López y Lamine Yamal, quienes volvieron a participar en la sesión de entrenamiento con el resto del grupo y apuntan a recibir el alta médica para el derbi catalán de este fin de semana. Para completar la lista de efectivos, Hansi Flick llamó hasta a siete futbolistas del filial: Diego Kochen, Eder Aller, Xavi Espart, Jofre Torrents, Dro, Juan Hernández y Toni Fernández.

Tampoco se ejercitó Raphinha, quien ha sufrido una recaída de su lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. A ellos, se les suma las bajas ya conocidas como consecuencia del 'virus FIFA' de Dani Olmo y Lewandowski. Por ello, la delantera queda totalmente tocada, con tan solo Marcus Rashford y Roony Bardhji como disponibles del primer equipo a la espera de que Lamine pueda recibir el alta médica.