Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso

El otro protagonista de la noche de la remontada en el Ciutat de València contra el Levante fue Ferran Torres, autor del gol del empate que dio vida al equipo. El delantero desveló en Movistar+ la clave de Flick al descanso.

“Nos dio un par de matices tácticos porque no estábamos bien posicionados y, lo más importante, que teníamos que sacar carácter, ese gen ganador. Hemos salido bien y hemos sido efectivos”, reconoció.

También dejó claro el valenciano su papel en el grupo en un dulce momento, en el que suma dos tantos en las dos primeras jornadas, titular ante la ausencia de Lewandowski para el primero, ya recuperado para el Levante: “Siempre he creído que puedo ser importante. Me veo capacitado para ser titular y cuando el míster lo vea oportuno, hay que aprovecharlo. La competencia es muy alta, pero es buena”.

Sobre su tanto, de cabeza a la salida de un córner, de puro '9', explicó Ferran: “En la primera acción pequé de querer reventarla. En el segundo gol, que acabo de ver repetido, Cubarsí hizo un gran bloqueo. Ha sido un buen gol y muy importante para el equipo”