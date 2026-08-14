Ferran Torres (26 años) desvela su gran debilidad antes de fichar por el PSG: "Es mi cosa favorita en el mundo"

Ferran Torres está a punto de poner fin a su etapa en el FC Barcelona para comenzar una nueva aventura en el PSG. Ambos clubes han alcanzado un principio de acuerdo por su traspaso y la operación está prácticamente cerrada a falta de completar los últimos trámites.

En medio de este cambio de etapa, 'Men's Health' ha publicado una entrevista en la que el delantero explica cómo trabaja su físico y los hábitos que sigue para mantenerse en forma.

El futbolista considera importante trabajar diferentes partes del cuerpo para mejorar su rendimiento: "No entreno todos los días, pero casi. Es importante trabajar un poco de todo porque es importante para mi rendimiento en el campo".

Además, tiene muy presente el calendario de un futbolista profesional, por lo que intenta adaptar sus sesiones sin necesidad de alargar demasiado el tiempo que pasa en el gimnasio: "Tenemos muchos partidos durante la temporada, así que intento hacer sesiones cortas, pero con intensidad porque no me gusta trabajar durante más tiempo".

Ferran Torres, en un entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

La recuperación también ocupa un papel fundamental en su día a día y reconoce que es uno de los aspectos que más cuida: "Presto mucha atención a la recuperación porque creo que es lo más importante para nosotros porque con tantos partidos es realmente importante". El valenciano asegura que intenta dormir entre ocho y nueve horas, además de utilizar la sauna y la cámara hiperbárica.

A la hora de mostrar su entrenamiento, Ferran empieza con las dominadas, uno de sus ejercicios favoritos, y explica que suele hacer entre ocho y diez repeticiones durante tres series. Después muestra las flexiones, que hace entre 15 y 20 repeticiones y también tres series, mientras reconoce que el cardio es uno de los aspectos que más le cuesta: "Sinceramente, no soy muy bueno haciendo cardio, pero es importante en el fútbol tener un buen cardio. Intento mejorarlo todo lo que puedo".

El trabajo de piernas también es una parte importante de su preparación porque considera que es fundamental para poder correr, chutar y mantenerse en forma durante los partidos. Por eso, intenta hacer trabajo específico de piernas una o dos veces por semana, aunque tampoco se olvida del core: "También trabajo mucho el core porque creo que es realmente importante. El core es el centro, así que es donde empieza la potencia".

Ferran explica además que ahora presta mucha más atención a la alimentación que antes y que la llegada de un nutricionista ha mejorado su rendimiento y su estado físico. Según cuenta, el especialista prepara la dieta y se la envía directamente a su chef, que es quien se encarga de prepararla.

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Entre los cambios está la reducción del azúcar, aunque el futbolista sigue teniendo una debilidad muy concreta, y es que el chocolate blanco es su gran capricho y Ferran no duda en reconocerlo: "Es mi cosa favorita en el mundo. Intento no comer demasiado, pero me encanta. El chocolate blanco es lo mejor del mundo".