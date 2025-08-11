Ferran Torres descartó una oferta de Arabia

Ferran Torres (25 años) ha sido tentado por Arabia Saudí. Según el programa 'Què T'hi Jugues' de la cadena SER, el delantero recibió una propuesta importante pero su decisión de quedarse es definitiva.

El delantero no se plantea salir en un momento donde se siente importante en el equipo tras el gran salto de la temporada pasada. Ferran encontró en la posición de nueve el mejor escenario para brillar en el Barça de Flick. Un cambio que tendrá continuidad esta temporada.

Flick ha seguido dándole minutos esta pretemporada como ariete y además Lewandowski suma un año más: el 27 de agosto cumplirá 37. El único obstáculo para Ferran en esta pretemporada han sido unas pequeñas molestias musculares que parece que ya ha superado. Ante el Como jugó en la segunda mitad y dio una asistencia a Lamine. Además estuvo a punto de marcar pero desaprovechó una oportunidad muy clara.

Ferran entró al campo por un Rashford que fue titular y también dio una asistencia y estuvo muy cerca de marcar. El inglés envió el balón fuera tras una maniobra de crack con la que ya había superado a su defensor. Los problemas musculares de Lewandowski, que se perderá las primeras jornadas ligueras, hacen que Ferran y Rashford se disputen la posición de ariete en estos primeros partidos. Una competencia con asterisco: Rashford aún no ha sido inscrito y a punto a ser el caso más difícil por su elevada ficha.

Incluso con el inglés inscrito, Ferran parece partir con una ligera ventaja para empezar en el once al conocer mejor los automatismos del equipo y estar más habituado a esta posición la última temporada. Otra alternativa, si supera las molestias que le impidieron jugar el Gamper, es Dani Olmo, que ya ha jugado de falso nueve en alguna ocasión en el Barça de Flick con buenos resultados.

Tras una buena temporada, en la que marcó 19 goles y repartió siete asistencias, siendo el máximo goleador de la Copa del Rey con seis dianas y MVP de una final que ganó el Barça tras ser capaz de enviarla a la prórroga, la acabó con un sabor agridulce por culpa de una apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano y perderse las últimas jornadas de Liga, las posteriores celebraciones y también la fase final de la Nations League. Todo ello está ya olvidado y Ferran Torres ha trabajado mucho durante el verano para llegar en plena forma. El delantero ya solo piensa en LaLiga.