Ferran Torres no descansa: se entrena tras el partido ante el Alavés

El valenciano quiso ejercitarse tras entrar en el 70' frente al cuadro vitoriano El 'tiburón', clave en el 2-1, trabajó en el gimnasio tras abandonar Montjuïc

Ferran Torres tuvo un papel clave en la remontada del Barça frente al Alavés. Sin embargo, el 'tiburón' no se conformó tras su condición de revulsivo y quiso seguir con trabajando para estar en las mejores condiciones físicas posibles. Tras el envite, el ex del Manchester City no se fue a la ducha, sino que se autoimpuso una sesión extra.

El de Foios, que saltó al campo en el minuto 70 con 1-1 en el marcador, siempre busca hacer de la 'chispa' una de sus mejores bazas, de ahí que optara por completar el día con una dosis de gimnasio. Este domingo solo tuvo 20 minutos, por lo que aún tenía fuerzas para machacarse junto a su entrenador personal de confianza.

En una historia de Instagram, Ferran mostró una imagen suya entrenando en un gimnasio. Queda la duda de si fue en Montjuïc o en otras instalaciones, aunque que figure en la imagen su preparador personal invita a pensar que probablemente el entrenamiento se realizó en su casa u otro recinto.

📌 Ferran Torres hit the gym straight after the match! 🦈 pic.twitter.com/L0KHnFsiDl — Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) 12 de noviembre de 2023

Ferran, que varias veces ha admitido ser un 'obseso' del trabajo, se irá este lunes con la selección. Luis de la Fuente ha citado al azulgrana para los envites ante Chipre y Georgia, por lo que el atacante podrá seguir con el ritmo que desea para estar fresco y poder rendir. En lo que va de curso, el de Foios suma cinco goles con el Barça y dos con 'La Roja'.