Ferran Torres se consolida como el 'cuarto hombre'

En la NBA se conoce como 'sexto hombre' a ese jugador que, sin ser titular, es importante para el equipo siendo el primero que sale desde el banquillo en la rotación. No solo es un perfil clave en cualquier equipo que quiera optar al título, sino que incluso se premia cada temporada al mejor en este rol con el NBA Sixth Man of the Year Award (Premio al Mejor Sexto Hombre de la NBA).

Si bien el fútbol funciona de otra forma, se ha demostrado en numerosas ocasiones que tener un buen fondo de armario y perfiles que puedan solucionarte partidos desde el banquillo puede ser esencial, especialmente en torneos largos en los que se premia la regularidad como LaLiga.

El recurso Ferran

Ahí es donde aparece Ferran Torres. Relegado a un segundo plano por el excelso nivel que han demostrado Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal esta temporada, el valenciano ha sabido aceptar su rol de revulsivo y se ha convertido en un recurso muy valioso para Hansi Flick.

Quizás la clave más importante sea la mentalidad y las características del futbolista azulgrana. En lo primero, el perfil ofensivo y vertical de Ferran casa a la perfección con el estilo que ha implementado Flick desde el primer día.

Respecto a sus características, su polivalencia le permite ser una alternativa en cualquiera de las tres posiciones de ataque, incluso compartiendo punta con Lewandowski, mientras que sus agresivos desmarques y su velocidad son un festival de ventajas para el fútbol del Barça.

Esto último ha obligado incluso a preguntarse si su estilo se adapta mejor a este equipo que el de Lewandowski, si bien la contundencia del polaco de cara a puerta marca la diferencia con su competidor.

Unas cifras significativas

A pesar de no ser titular, Ferran ya ha jugado 32 partidos entre todas las competiciones este curso (10 de ellos saliendo de inicio y los otros 22 entrando desde el banquillo).

En esos encuentros, ha marcado un total de 13 goles, repartidos entre la Liga (7), la Champions League (2) y la Copa del Rey (4) y además ha repartido tres asistencias entre todas las competiciones.

La tremenda celebración del Barça tras remontar al Atlético / Valentí Enrich

Analizando estos datos, descubrimos que Ferran Torres marca un gol cada 86 minutos, unos registros impresionantes. Su doblete ante el Atlético de Madrid fue una prueba más del nuevo rol que ha tenido que tomar el futbolista y al que se ha adaptado a la perfección.

Primero se desmarcó con inteligencia en el primer palo para rematar con mucha precisión el centro fuerte de Raphinha, tocando la pelota lo justo para que acabara en el fondo de la red. Con el encuentro llegando a su ocaso, se aprovechó del trabajo del brasileño en la frontal para recortar en la frontal del área y ajustar la pelota para hacer el cuarto del partido.

Puede que Ferran Torres no sea el futbolista que muchos esperaban cuando llegó al Barça, pero quizás convertirle en el mejor 'cuarto hombre' de LaLiga sea otro gran acierto de Flick para sumar a un guerrero más en esta batalla ofensiva que plantea el alemán partido tras partido.