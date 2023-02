Ferran Torres, un 'clic' incompleto

Xavi le dio la titularidad ante el Almería por segundo partido consecutivo en LaLiga Tras un primer tiempo insuficiente por la derecha, fue el mejor delantero tras el descanso por la izquierda

Xavi le dio la titularidad ante el Almería. Lo había insinuado en la previa, cuando aseguró que "había hecho el clic" necesario para recuperar la confianza perdida. Ferran Torres es de los que no se esconde: "Toqué fondo, me había obsesionado con ser un futbolista que no soy", reflexionó en un encuentro informal con la prensa. Las sensaciones ante el Cádiz en casa y en Manchester en el rato que tuvo ante el United daban la razón a ambos, así que tocaba confirmar, esta vez fuera de casa, que ahora ya sí va en serio.

Su primer tiempo dejó un sabor algo extraño, difícil de explicar. No hizo un mal partido, pero sí insuficiente, sí alejado de lo que había ofrecido en los dos últimos. Partió de inicio en la posición en la que se siente más cómodo, el extremo derecho. Su pelea con Akieme, encargado de frenarle en el primer tiempo, fue intensa. Sobre todo por parte del lateral, que puso una marcha más con la que logró minimizar la capacidad de generar peligro del de Foios. De hecho, en uno de los primeros duelos, Sergio marcó territorio con una falta contundente.

Ferran Torres nunca se arrugó, eso es cierto. Las pidió todas, probó sin demasiado acierto el uno contra uno y puso algún centro con intención, pero sin llegar a acabar con precisión sus acciones. En definitiva, un primer tiempo incompleto, aunque para nada menor del del resto de sus compañeros, que jugaron a un nivel muy alejado también de quien está luchando por sentenciar LaLiga. Un mal control le impidió quedarse solo ante Fernando Martínez tras un buen pase filtrado de Kessie.

En la segunda mitad cambió de banda tras la entrada de Raphinha. Y allí estuvo mucho más activo, más cómodo, más participativo. Muchísimo más, combinando con Gavi, con quien intercambió posiciones de forma constante. El marcador en contra intensificó las ayudas defensivas del Almería, dificultando la fluidez del ataque blaugrana. Ahí Ferran también sufría, tratando de penetrar por dentro con pases imposibles que no encontraban destinatario. Y, pese a todo, seguramente el de Foios fue el mejor delantero del Barça en la segunda mitad, tanto pegado a la cal como compartiendo el centro del ataque con Lewandowski. No perdió nunca la fe, aunque, eso sí, a veces con creer no es suficiente. Sus envíos al área eran los más peligrosos.