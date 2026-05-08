Ferran Torres: "Este Clásico es lo máximo"

Ferran Torres llega al Clásico en un buen momento de forma y confía en poder tener participación en un duelo de la máxima. En declaraciones a los medios del FC Barcelona, el de Foios afirmó “estar muy motivado, con muchas ganas de salir al campo, de afrontar el partido, que pase lo que tenga que pasar y seguro que será para bueno”.

Ferran considera que “este partido es lo máximo, todos los jugadores de Primera División soñamos con jugar un Clásico y tengo la suerte de haber jugado varios, pero ninguno tan especial como el del domingo”.

El jugador declaró que los futbolistas azulgranas están “muy ilusionados para poder cerrar cuanto antes la Liga, además contra el Real Madrid en un Clásico, será un partido muy bonito”.

Ferran recordó que “venimos en buena dinámica y esto suma más para ir desde el primer minuto a ganar el partido”. El de Foios recalcó que “lo más especial es dar la alegría a la afición en el Spotify Camp Nou por primera vez, se juntan muchos factores que nos llenan de ilusión”.

De todos modos, el delantero fue cauto y matizó que “puede pasar cualquier cosa, al final el Real Madrid es el Real Madrid, con muchos jugadores de calidad, pero todo depende de nosotros, de cómo lo afrontemos y salgamos. Vamos a por los tres puntos y el campeonato de Liga”.