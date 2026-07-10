Ferran Torres: "Ceno sobre las siete y media u ocho de la tarde y no vuelvo a comer hasta las dos del día siguiente. A Pedri le costó, pero ahora me lo agradece"

Ferran Torres atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, y tiene claro que el rendimiento no depende solo de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Con el paso de los años ha ido incorporando hábitos para cuidar al máximo su cuerpo y considera que la alimentación, el descanso y la recuperación son igual de importantes que los entrenamientos.

El jugador del FC Barcelona explicó hace un tiempo que el fútbol ha cambiado mucho y que cada vez es más necesario prestar atención a todos esos detalles: "Sí que es verdad que el mundo del deporte, ya no solo el fútbol, está evolucionando. Cada vez tienes que estar más preparado físicamente, y desde que me di cuenta intento estar a la última en lo que pueda, siempre a un nivel óptimo, porque eso es importante. También cuidar la alimentación y el descanso, piezas fundamentales para intentar alargar la vida futbolística lo máximo posible".

Uno de los hábitos que ha incorporado a su rutina es el ayuno intermitente. El valenciano explicó que suele cenar pronto y deja pasar muchas horas antes de volver a comer: "Yo suelo cenar sobre las siete y media u ocho y ya nada hasta el día siguiente a las dos".

Ferran Torres, ante Cabo Verde / SeFutbol

El delantero aseguró que esta rutina le ayuda a afrontar las sesiones de entrenamiento con mejores sensaciones: "Entreno en ayunas y me siento con más energía yendo con el estómago vacío. No tengo la necesidad de desayunar, no me siento con hambre".

Tan satisfecho está con este método que incluso ha intentado trasladarlo a algunos de sus compañeros, concretamente a Pedri: "Lo he introducido ahí en pequeñas cosas que la verdad me siento orgulloso porque esto es como chocar con una pared. No cambia ni a la de tres, pero sí que le he metido ahí un par de rutinas que yo creo que son importantes".

Una de esas rutinas fue precisamente el ayuno intermitente: "Le he metido el ayuno intermitente, no desayuna, que le costó pero ahora me lo agradece y dice que se siente con más energía".

Eso sí, ambos dejaron claro que los días de partido cambian completamente la planificación: "Cada día de partido es nuestro cumpleaños", bromeó el delantero, mientras Pedri confesó que suelen desayunar gofres con chocolate, y Ferran añadió que los prefiere "con chocolate blanco".

Ferran y Pedri, en el avión que llevó al Barça a Yeda / FCB

Aunque el ayuno intermitente es uno de los hábitos que más ha llamado la atención, no es el único que forma parte de su preparación. El valenciano también cuida especialmente la recuperación después de los entrenamientos y ha incorporado rutinas que cada vez son más habituales entre los deportistas de élite para intentar llegar en las mejores condiciones a cada partido.

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El delantero azulgrana explicó en el documental 'La Liga: Más allá del gol 'que suele combinar sesiones de sauna con baños de agua fría: "Es duro el contraste de calor y frío. Luego me meto en el cubo de agua fría, que lo intento tener entre 8 y 9 grados. El cuerpo siente como si te pegasen una hostia".