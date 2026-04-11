Ferran Torres, celebración agridulce: "Les jode"

En una velada de alegría y celebración azulgrana, uno de los grandes protagonistas en el triunfo del Barça en el derbi contra el Espanyol, Ferran Torres, pareció que volvía a la caseta con cierto sabor agridulce. "Les jode", dijo el valenciano cuando comentó su actuación y el regreso al camino del gol poniendo fin a una dura sequía.

Ferran Torres fue de los futbolistas que atendieron a los medios de comunicación al final del encuentro. El Tiburón había completado un excelente encuentro, añadiendo a su garra, intensidad e inteligencia táctica la suerte de cara al gol que tanto había buscado y que se le había negado en los últimos meses.

Cuando atendió los micrófonos de Dazn, el atacante azulgrana confesó que estaba encantado con la manera como el Spotify Camp Nou los había arropado, con un lleno hasta la bandera (60.736 espectadores. "Hoy ha sido una caldera. Es el partido en el que más hemos sentido al público", reconoció Ferran, que estaba enormemente satisfecho porque "les hemos podido brindar el triunfo".

Un triunfo que combinado con el nuevo empate del Real Madrid, esta vez frente al Girona (1-1), pone al Barça con nueve puntos de ventaja en la clasificación. Pese a todo, Ferran Torres insistió: "Hasta que no esté (matemáticamente), la Liga no está sentenciada".

Enfadado por las críticas

El Tiburón firmó dos goles que pudieron ser un hat trick si no le hubieran anulado el tercero; cuando le comentaron por el final de su sequía goleadora, empezó reconociendo que los delanteros son esclavos del gol, pero finalmente su discurso acabó derivando hacia una crítica un tanto sorprendente, denunciando lo que él cree que es un cuestionamiento de su rendimiento. "Al delantero se le juzga por el gol y llevaba tiempo sin marcar y yo creo en el trabajo. Siempre hay ruido externo conmigo, siempre en lo malo más que en lo bueno. Les jode. Yo siempre estoy para trabajar".

Ferran llevaba ocho partidos de Liga sin marcar y un gol en los doce últimos partidos que había disputado en el campeonato hasta que este sábado, para la alegría de todo el barcelonismo, firmó un doblete en el derbi. El valenciano había arrancado la temporada con el punto de mira ajustado y marcando muchos goles, y en total ha firmado 14 tantos (y 1 asistencia) en los 28 encuentros de LaLiga que ha jugado (1.686 minutos), con un promedio de una diana cada 120 minutos. Repasando sus números globales en todas las competiciones, esos registros bajan sensiblemente pues Ferran suma 18 goles y 2 asistencias en 43 partidos (3.335 minutos).

Fermín, en positivo

En cambio, el discurso de Fermín López fue mucho más positivo. El mediapunta anadaluz ya tiene en la cabeza remontar en la Champions después de dejar casi sentenciada la Liga. "La afición está con nostros, cree en nosotros. Ojalá podamos lograr la remontada. Hemos controlado bien el partido, lástima del gol pero lo hemos controlado bien. Sabemos que es una gran ventaja, pero no hay que pinchar. Será difícil remontar pero estamos capacitados y lo vamos a dar todo hasta el final", sentenció.