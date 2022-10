Ferran Torres, en busca del punto de inflexión

El atacante valenciano trabaja para recuperar su mejor versión y rebelarse contra la pérdida de protagonismo que ha sufrido en los primeros meses de competición El de Foios, que llegó para ser uno de los referentes del nuevo proyecto del Barça, quiere demostrar que está preparado para ello desde el compromiso de este mismo fin de semana ante el Celta de Vigo

No han sido unas últimas semanas fáciles para Ferran Torres. Tras no poder jugar ningún minuto en pretemporada, importantísima tanto para adquirir el mejor tono físico posible como para ganarse un sitio en el once, el atacante valenciano ha visto modificado el rol de indiscutible que tuvo en sus meses iniciales en el FC Barcelona. Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Raphinha le han relegado a un segundo plano: solo ha sido titular dos veces en 10 partidos. Xavi sigue creyendo en él y así lo ha dejado claro públicamente en muchas ocasiones, pero de momento esta confianza no se ha traducido en demasiados minutos.

Ferran, de hecho, no disputó ningún minuto ante el Inter de Milán. Aunque el Barça necesitaba ‘agitar’ el partido porque Raphinha no estaba cómodo en posiciones interiores y el desequilibrio de Dembélé no se traducía en prácticamente ninguna ocasión peligrosa, Xavi apostó por Ansu Fati, pero no contó con el de Foios. Lejos de lamentarse, él ha aprovechado su semana ‘limpia’ para ejercitarse al 120% –especialmente el miércoles, cuando sus compañeros realizaron un entrenamiento de recuperación– e insistir en el plan que sigue desde hace tiempo para readaptar su físico a la demarcación de extremo.

El joven futbolista (22 años) quiere recuperar la agilidad y la rapidez que perdió ligeramente cuando su fisonomía cambió para adaptarse a la Premier League, una competición extremadamente exigente a nivel físico. Hace varias semanas que Ferran Torres trabaja con este objetivo entre ceja y ceja. Le ayuda un preparador propio y, evidentemente, los especialistas del club también le aportan su conocimiento. Todo suma. El valenciano desea ser importante en el equipo y es plenamente consciente de que, para ello, debe recuperar su mejor versión. Tanto en el aspecto goleador –el Barça no puede depender tanto del acierto de Lewandowski–, como en el trabajo intangible.

Momento decisivo

Las próximas semanas son muy importantes para el atacante formado en el Valencia. El Barça le necesita: el calendario no dará tregua y el conjunto de Xavi se jugará su futuro en la Liga y la Champions. Y él, que llegó para ser uno de los referentes del nuevo proyecto culé, quiere demostrar que está preparado para ello desde el compromiso de este mismo fin de semana ante el Celta de Vigo en el Camp Nou, en el que podría ser titular para dar descanso a futbolistas con acumulación de minutos. Ferran busca el punto de inflexión que le permita superar su pequeño ‘bloqueo’ y llegar al Mundial en las mejores condiciones futbolísticas y anímicas.

De momento, Ferran Torres ha marcado un gol y ha realizado una asistencia en ocho apariciones. Más allá de ‘Lewy’, solo hay dos jugadores del Barça que hayan ‘mojado’ más que él: Dembélé y Ansu Fati han celebrado dos dianas cada uno. El equipo barcelonista necesita hacerse fuerte en las áreas y con Robert no bastará. Los ‘escuderos’ del polaco tienen que dar un paso adelante más pronto que tarde.